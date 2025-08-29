Зеленський назвав причину, чому Росія зриває його можливу зустріч із Путіним

Президент відкинув аргументи Кремля про «денацифікацію» України як причину відмови від переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль не зацікавлений у завершенні війни й навмисно зриває можливість його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це глава держави повідомив на брифінгу 29 серпня, передає кореспондент «Главкома».

За словами Зеленського, російська влада паралельно намагається відтягнути запровадження нових санкцій США проти Росії й водночас готує власне суспільство до можливих переговорів, хоча більшість громадян у РФ не бачать сенсу в такій зустрічі.

Зеленський наголосив, що Москва попри значні економічні втрати продовжує війну, розраховуючи уникнути жорсткіших обмежень. Президент вважає, що ключовим чинником тиску мають стати нові санкційні кроки США у синхронізації з Європою. Йдеться про блокування «тіньового флоту», обмеження у сфері енергетики та атомної співпраці, а також додаткові тарифи й секторальні санкції.

«Зараз розглядається 19-й пакет. Він буде, це хороші новини. Ці санкції не можуть йти самі, бо Європи недостатньо. І тому вона (Європа, – «Главком») зараз синхронізується зі Сполученими Штатами. Важливо, що вони почали працювати разом. І дуже важливо, щоб дотиснули, щоб і сторона США зробила сильні кроки. Вони можуть, вони – найпотужніші санкційні політики. Так, це все вплине на Росію», – зазначив президент.

Водночас президент відкинув аргументи Кремля про «денацифікацію» України як причину відмови від переговорів. «У це ніхто не вірить. 143 країни в ООН визнали Росію агресором. Винна сторона має завершити війну – і це все одно станеться», – підкреслив Зеленський.

