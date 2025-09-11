Головна Країна Події в Україні
Підтверджено загибель актора Андрія Синишина, який зник безвісти в квітні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Підтверджено загибель актора Андрія Синишина, який зник безвісти в квітні
Андрій Синишин приєднався до Сил оборони з початком повномасштабного вторгнення Росії
фото: Театр Леся Курбаса/Facebook

Церемонія прощання з Андрієм Синишиним відбудеться 13 вересня

Актор Андрій Синишин, відомий своєю роботою в театрах імені Леся Курбаса та «І люди, і ляльки», загинув, захищаючи Україну. Про його смерть, яка настала ще 16 квітня 2025 року поблизу села Юнаківка на Сумщині, стало відомо 11 вересня. Про це повідомив Львівський академічний театр імені Леся Курбаса, передає «Главком».

Церемонія прощання з Андрієм Синишиним відбудеться 13 вересня. Об 11:00 розпочнеться служба в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові, після чого на площі Ринок відбудеться загальноміська церемонія. Потім прощання продовжиться в рідному селі актора, Розворяни, де о 14:00 його поховають на місцевому кладовищі.

Що відомо про Андрія Синишина?

Андрій Синишин навчався на факультеті культури та мистецтв Львівського національного університету імені Франка. З 2017 року працював у театрі імені Марії Заньковецької, де грав у таких виставах, як «Назар Стодоля» та «Пітер Пен». У 2018 році знявся у фільмі «13 автобус». З 2021 року став актором театру імені Леся Курбаса та театру «І люди, і ляльки».

З початком повномасштабного вторгнення Росії Андрій Синишин приєднався до Сил оборони. Спершу він служив у 103-й бригаді з позивним «Стус», а згодом – у 80-й Галицькій десантно-штурмовій бригаді, де його позивним був «Абсурд».

Як повідомлялося, на фронті загинув колишній журналіст радіо «Київ FM» та видання «Наш Київ» військовослужбовець Олександр Голяченко. Про це повідомляє «Детектор Медіа» з посиланням на батька загиблого захисника, телеведучого передачі «Наш футбол» на Першому національному та військового Сергія Голяченка, інформує «Главком»

«Мій синочок. Вчора він загинув. Загинув, як герой, захищаючи майбутнє цієї країни, своїх близьких, друзів. Ще до кінця не усвідомлюю, як жити далі без нього. Він був доброю, порядною і талановитою людиною. Світ вже не буде таким, як донині. Принаймні для мене… Любитиму тебе завжди, мій небесний», – написав Сергій Голяченко.

Нагадаємо, внаслідок удару російського дрона загинув голова Асоціації фермерів Херсонської області та депутат Херсонської облради Олександр Гордієнко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. 

«Зранку російський дрон обірвав життя фермера Олександра Гордієнка. Ворог підступно атакував автівку, в якій він працював у полі», – йдеться у повідомленні.

Теги: актор війна смерть

