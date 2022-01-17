Кожний крок влади фіксують наші міжнародні партнери
Фіксуємо хроніки нашого Шапітолія
Спершу слідчі ДБР забрали паспорт у Порошенка та спільно з прикордонниками не пускали його в країну.
Потім слідчі ДБР злякались камер і віддали паспорт Порошенку.
Він виходить з аеропорту під радісні вигуки прихильників.
Так от, шановна Владо, Ви або демонструйте силу, забирайте паспорт, не пускайте в країну, арештовуйте в аеропорту.
Або не починайте демонструвати силу там де її не готові застосовувати.
Слабка влада набагато гірше ніж авторитарна. Сильну владу ваші прихильники підтримають.
У слабкій – розчаруються.
Ну і останнє. Кожний крок влади фіксують наші міжнародні партнери. Якщо вам однаково на свій авторитет – спрогнозуйте як виглядатуме сьогодні Україна в міжнародних новинах.
Думай.ТЕ
Джерело: блог Віктора Тарана