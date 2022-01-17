Зеленському треба було добре подумати, перед тим, як починати справу проти Порошенка

Фіксуємо хроніки нашого Шапітолія

Спершу слідчі ДБР забрали паспорт у Порошенка та спільно з прикордонниками не пускали його в країну.

Потім слідчі ДБР злякались камер і віддали паспорт Порошенку.

Він виходить з аеропорту під радісні вигуки прихильників.

Так от, шановна Владо, Ви або демонструйте силу, забирайте паспорт, не пускайте в країну, арештовуйте в аеропорту.

Або не починайте демонструвати силу там де її не готові застосовувати.

Слабка влада набагато гірше ніж авторитарна. Сильну владу ваші прихильники підтримають.

У слабкій – розчаруються.

Ну і останнє. Кожний крок влади фіксують наші міжнародні партнери. Якщо вам однаково на свій авторитет – спрогнозуйте як виглядатуме сьогодні Україна в міжнародних новинах.

Думай.ТЕ

Джерело: блог Віктора Тарана

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