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    Думки вголос

    Кожний крок влади фіксують наші міжнародні партнери

    • Віктор Таран

      Політолог, голова Центру «Ейдос»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зеленському треба було добре подумати, перед тим, як починати справу проти Порошенка - Кожний крок влади фіксують наші міжнародні партнери
    Зеленському треба було добре подумати, перед тим, як починати справу проти Порошенка
    фото з відкритих джерел

    Фіксуємо хроніки нашого Шапітолія

    Спершу слідчі ДБР забрали паспорт у Порошенка та спільно з прикордонниками не пускали його в країну.

    Потім слідчі ДБР злякались камер і віддали паспорт Порошенку.

    Він виходить з аеропорту під радісні вигуки прихильників.

    Так от, шановна Владо, Ви або демонструйте силу, забирайте паспорт, не пускайте в країну, арештовуйте в аеропорту.

    Або не починайте демонструвати силу там де її не готові застосовувати.

    Слабка влада набагато гірше ніж авторитарна. Сильну владу ваші прихильники підтримають.

    У слабкій – розчаруються.

    Ну і останнє. Кожний крок влади фіксують наші міжнародні партнери. Якщо вам однаково на свій авторитет – спрогнозуйте як виглядатуме сьогодні Україна в міжнародних новинах.

    Думай.ТЕ

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    Джерело: блог Віктора Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко паспорт Володимир Зеленський влада
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    Кожний крок влади фіксують наші міжнародні партнери