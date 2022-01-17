Запобіжний захід Порошенку: суд оголосив перерву

Адвокати лідера «Євросолідарності» наголосили, що їхньому підзахисному не вручали підозру у державній зраді

Печерський райсуд Києва оголосив перерву у справі про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту Петру Порошенку. Про це інформує кореспондент Главкома.

Адвокати лідера «Євросолідарності» наголосили, що їхньому підзахисному не вручали підозру у державній зраді.

«Захисникам не можуть бути зрозумілі процесуальні права та обов'язки на тій підставі, що Порошенко Петро Олексійович не має статусу підозрюваного в цьому провадженні. Ми не бачили жодного документа, який би підтверджував повідомлення Порошенка про підозру. Єдиний документ, який ми колись бачили – і я його навіть публікував у мережі: це лист паперу за підписом особи Бондаренко, в якому не заповнені графи прізвище, час і дата. Отже, жодного документа або іншого доказу, який би підтверджував факт повідомлення Порошенка про підозру, не існує. Ми його, в усякому разі, не бачили», – заявив адвокат Порошенка Ігор Головань.

Захисники також попросили оголосити перерву, щоб ознайомитися з дев'ятьма томами справи. Суддя задовольнив прохання

За словами адвоката Голованя, орієнтовно, перерва розтягнеться на дві-три години. Після оголошення перерви експрезидент вийшов до прихильників під Печерським судом та подякував усім за підтримку.

Зазначимо, Порошенко перед обранням запобіжного заходу заговорив про об’єднання політсил. Також Порошенко емоційно звернувся до українців та розповів про «червоні лінії».

Як відомо, Порошенко прибув на суд для обрання запобіжного заходу (трансляція). Під будівлею суду зібралися сотні прихильників Порошенка та вишукувалась Нацгвардія (фото).

Як повідомлялося, представники Державного бюро розслідувань намагалися вручити колишньому президент України Петру Порошенку підозру у державній зраді прямо на паспортному контролі в аеропорту «Жуляни».

«Вимагаю пояснити дії прикордонників щодо мого недопуску на територію України. Це – порушення закону!», – сказав Порошенко.

Натомість ДБР переконує, що лідера «Євросолідарності» не збиралися затримувати, а слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик до суду на сьогодні.

Згодом експрезидент пройшов паспортний контроль та виступив перед прихильниками. Дивіться виступ експрезидента зі сцени біля аеропорту (фото, відео).

Він, зокрема, звернувся до Зеленського фразою з культового фільму (відео).

Сьогодні о 09:03 літак з Порошенком приземлився в «Жулянах». Біля «Жулян» зібралися кілька тисяч прихильників лідера «Європейської солідарності». Вони стояли з прапорами біля входу до терміналу. Також біля аеропорту чергували силовики.

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