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Окупанти значно посилили наступ на одному з напрямків – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти значно посилили наступ на одному з напрямків – Генштаб
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Побєда, Водяне та Урожайне
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби зафіксовано 87 бойових зіткнень

Триває 782-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 87 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 15 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Угроїди, Воздвиженське Сумської області; Лук’янці та Волохівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Леонівка, Костобобрів, Янжулівка Чернігівської області; Свеса, Попівка Сумської області; Уди, Козача Лопань, Стрілеча Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку

Силами оборони відбито чотири атаки в районі населеного пункту Терни Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області та Терни¸ Ямполівка, Торське, Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито 27 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 12 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Уманське та Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Семенівка, Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Побєда, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області; північніше Приютного та південно-західніше Білогір’я Запорізької області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Червоне, Білогір’я, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив чотири безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Львове, Тягинка, Іванівка, Новотягинка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по двох районах зосередження особового складу та одному пункту управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному артилерійському засобу, трьох районах зосередження особового складу, чотирьох пунктах управління БпЛА противника.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача. Серед основних тем – фронт та енергетика.

До слова, російські загарбники використовують на фронті так звану «тактику амеби». Оскільки вони не мають можливостей для глибокого прориву, то експериментують із невеликими силами всюди і сподіваються, що десь з'явиться шанс.

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Теги: війна ЗСУ Генштаб окупанти Бахмут

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