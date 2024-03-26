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Пів сотні бойових зіткнень. Генштаб повідомив, як пройшов день на фронті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пів сотні бойових зіткнень. Генштаб повідомив, як пройшов день на фронті
Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка
фото: Facebook/Генштаб

Сили оборони уразили артилерійський засіб та ППО російських загарбників

Триває 762-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 50 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Попівка, Іскрисківщина, Білопілля, Велика Писарівка Сумської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито вісім атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, та північніше Веселого Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області; Терни¸ Ямполівка та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито п’ять атак ворога в районі населених пунктів Іванівське, Богданівка, Кліщіївка Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Курдюмівка та Часів Яр Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Калинівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито сім атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Бердичі та Новопокровське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка та Олександрівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, чотири рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Також противник завдав авіаудару в районі населеного пункту Малинівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір’я, Щербаки та П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Протягом доби ворог здійснив три безуспішних атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Солончаки, Іванівка та Тягинка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по двох пунктах управління та вісьмох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному засобу протиповітряної оборони, одному артилерійському засобу та одному складу боєприпасів противника.

Нагадаємо, російські загарбники зменшили інтервали між атаками на Україну оскільки намагаються знайти слабкі місця в українській системі ППО.

До слова, Росія після створення Ленінградського військового округу набирає солдатів, ймовірно для відправки на війну з Україною.

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Теги: війна ЗСУ Генштаб системи ППО

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