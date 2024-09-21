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Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Росія його ненавидить до сих пір. Згадаймо Івана Мазепу

glavcom.ua
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За часів Мазепи Росії не існувало
зображення з відкритих джерел

Мазепа на довгі століття став символом боротьби українців проти московських зайд

В ніч з 21 на 22 вересня 1709 помер Іван Мазепа

Гетьман Війська Запорозького, голова козацької держави на Лівобережній і всій Наддніпрянській Україні. Князь Священної Римської імперії.

Це далеко не повні титули людини чиє серце перестало битись 315 років тому.

Мазепа на довгі століття став символом боротьби українців проти московських зайд.

Так саме московських.

Нагадаю, за часів Мазепи Росії не існувало.

Було Московське царство, яке очолював Петро І.

Іван Мазепа не пересічний державний і військовий діяч, блискучий дипломат та поет.

Політик, який після Руїни вперше обʼєднав більшу частину Лівобережної та Правобережної Україну під свою булаву.

Як казали у ті часи «Від Богдана до Івана не було Гетьмана»

Найбільше він любив Україну…

За неї і постраждав…

Москва вважала його одним із найбільших зрадників. Наклала анафему. Його прибічники знищувались.

А ім'я «мазеповець» на довгі десятиліття стало лайкою росіян по відношенню до українців.

Спільно з Петлюрою і Бандерою він став символом боротьби українців за незалежність

Пройшли роки і справедливість перемогла.

Украіна – здобула незалежність

Вселенський Патріарх 2018 заявив, що Константинополь ніколи не визнавав анафему, яку Москва наклала на Гетьмана і вона була офіційно знята

Тож по можливості згадайте сьогодні Мазепу та інших борців за Незалежну Україну

Слава Україні!

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Теги: історія Іван Мазепа Москва руїни

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Віктор Таран

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