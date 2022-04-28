Чим заважають вулиці, названі на честь українських учених минулого століття?

Дуже важливо, щоб процес перейменування відбувався якісно і продумано

Очищення публічного простору від символів російського панування є безумовно позитивним процесом. Це частина деколонізації України, яка має нарешті стати всеохопною й остаточною.

І особливо важливим є якісне проведення цього процесу в столиці.

Київ, як не дивно, роками був в аутсайдерах декомунізації. У місті й досі повно радянської символіки, один лише пам’яник Шорсу чого вартий.

Тому рішення Київради про тотальне перейменування вулиць, назви яких пов’язані з російським пануванням, можна лише вітати.

Однак дуже важливо, щоб процес перейменування відбувався якісно і продумано.

Ідея запропонувати нові назви для понад 400 вулиць до 1 травня виглядає щонайменше дивною. Адже ідеться не просто про перелік назв, але й про органічне розміщення кожної з цих назв на місцевості, що потребує всебічного аналізу і вдумливих рішень.

Не менш дивним є й усунення з процесу міської комісії з найменувань, яка спеціально для того й існує, щоб забезпечувати фаховість процесу.

Вже сам список вулиць, винесених на перейменування, є яскравим свідченням неприпустимості таких підходів.

Як можна вважати «дерусифікацією» стирання з мапи Києва імен українських композиторів, письменників і поетів (включно з Павлом Тичиною і митцями «розстріляного відродження»)? Чим заважають вулиці, названі на честь українських учених ХХ століття?

Я сподіваюся, Київська міська рада перегляне цей підхід і звільнятиме мапу Києва саме від російських, а не українських назв. До речі, не думаю, що правильно прирівнювати до російських назви, пов’язані з Білоруссю чи з поневоленими народами Російської Федерації, принаймні значну їх частину.

Звичайно, остаточне рішення по кожній назві ухвалюватиме Київрада. Але важливо повернути процес підготовки цих рішень в законне русло і максимально долучити до їх напрацювання фахівців. І комісію з найменувань, і Український інститут національної пам’яті, і всіх, хто може допомогти підготувати такі рішення, за які нікому не буде соромно і за які нащадки дякуватимуть і через багато десятиліть.

Джерело: блог Володимира В'ятровича

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