Держбюджет на 2024 рік: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні

Після подання у депутатів буде 10 днів, щоб подати свої пропозиції до бюджету до 1 жовтня

Сьогодні, 20 вересня, Верховна Рада розпочала процедуру розгляду державного бюджету на 2024 рік. Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк у Telegram.

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«Парламент починає процедуру представлення Бюджету 2024. Це умовно перше читання. Але воно не потребує голосування у залі», – зазначив він.

За його словами, після представлення нардепи матимуть 10 днів, щоб подати свої пропозиції (правки) до бюджету до 1 жовтня.

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«Далі це зводиться у Бюджет з пропозиціями депутатів і вже буде перше голосування (до 20 жовтня)», – додав Железняк.

Згодом Железняк уточнив, що Рада підтримала законопроєкт №10038 про зміни до державного бюджету на 2023 рік. За проголосували 302 народні депутати.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 15 вересня затвердив проєкт держбюджету на 2024 рік та подав його до Ради. Попередньо доходи держбюджету складатимуть 1,746 трлн грн (загальний 1,54 трлн грн). Видатки – 3,308 трлн грн (загальний 3,1 трлн грн). Дефіцит бюджту – 1,531 трлн грн.