Путін доручив політтехнологам і розвідці втрутитися у вибори в Угорщині – розслідування

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Кремль готує інформаційну операцію перед виборами в Угорщині
фото: ria.ru

Кремль планує допомогти Віктору Орбану зберегти владу на парламентських виборах

Володимир Путін, за даними розслідувачів, залучив російських політтехнологів та військову розвідку до операції впливу на парламентські вибори в Угорщині, щоб допомогти прем’єру Віктору Орбану втриматися при владі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування проєкту VSquare.

За даними журналістів і європейських служб безпеки, координацію операції Путін доручив першому заступнику глави своєї адміністрації Сергію Кирієнку. Розслідувачі зазначають, що саме Кирієнко раніше керував кампанією втручання Росії у президентські вибори в Молдові у 2024 році. Тоді Москва використовувала мережі підкупу виборців, троль-ферми та місцевих активістів для формування громадської думки проти прозахідної президентки Маї Санду.

За даними VSquare, подібну операцію Кирієнко разом з керівником Головного управління стратегічного партнерства та співробітництва Вадимом Тітовим планує провести і в Угорщині. Згідно з планом, Росія хоче розмістити фахівців із маніпулювання соціальними мережами у посольстві РФ у Будапешті. Повідомляється, що троє таких експертів уже отримали службові та дипломатичні паспорти, що надає їм певний рівень недоторканності.

Також журналісти встановили, що Кирієнко підтримує контакти з деякими організаторами виборчої кампанії партії Орбана «Фідес». На думку розслідувачів, антиукраїнська риторика угорського прем’єра створює сприятливе середовище для російських інформаційних операцій. Вони ефективніше працюють у країнах, де інформаційний простір вже частково налаштований на подібні наративи.

Напередодні президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто заявив про звільнення з російського полону двох військових, які мають угорське громадянство. За його словами, це питання раніше обговорювалося з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Як повідомлялося, Сійярто 4 березня прибув із терміновим візитом до Москви. Основною метою поїздки було отримання гарантій стабільних поставок російських енергоносіїв до Угорщини.

