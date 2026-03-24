Трамп назвав головну перешкоду для мирної угоди між Україною та Росією

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Трамп назвав головну перешкоду для мирної угоди між Україною та Росією
Дональд Трамп вкотре зауважив, що думав нібито завершення війни Росії проти України стане для нього найпростішим завданням

Під час спілкування з журналістами у Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія перебувають на шляху до підписання мирної угоди, передає «Главком».

Попри відсутність конкретних термінів, американський лідер висловив переконання, що Володимир Зеленський та Володимир Путін наближаються до завершення військового конфлікту. Трамп підкреслив своє бажання бачити обох президентів за столом переговорів для фіналізації домовленостей, хоча й визнав, що робить подібні оптимістичні прогнози вже не вперше.

Американський президент зауважив, що раніше йому нібито вдалося врегулювати вісім інших воєн, і він очікував, що завершення війни Росії проти України стане для нього найпростішим завданням.

Однак, за словами Трампа, процес значно ускладнює особистий фактор: він вважає, що лідери обох держав відчувають глибоку ненависть один до одного. Саме це емоційне протистояння між Зеленським та Путіним Трамп назвав основним каменем спотикання, який наразі заважає досягненню остаточного миру.

Нагадаємо, у Флориді делегації США та України провели «конструктивні зустрічі в межах поточних посередницьких зусиль». Про це заявив спеціальний посланник президента США Стів Віткофф. Варто зазначити, що зустріч проходила без російської сторони.

До слова, постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Російська Федерація не досягла жодної стратегічної мети у війні проти України. Тому вона намагається зірвати переговори, висуваючи нереалістичні вимоги. 

Читайте також

У Вінниці та Тернополі під час повітряної тривоги пролунали вибухи
У Вінниці та Тернополі під час повітряної тривоги пролунали вибухи
Вчора, 17:01
За словами президента, наразі на Близькому Сході перебуває 228 українських експертів з іранських «шахедів»
«На досить високому рівні». Зеленський знайшов, за що похвалити військових спеціалістів Близького Сходу
20 березня, 15:54
Під час передвиборчої кампанії Трамп часто критикував адміністрацію Байдена за обсяг коштів, виділених на фінансування війни в Україні
Пентагон запросив з держбюджету величезну суму на війну з Іраном – WP
19 березня, 06:18
Трампу потрібна допомога Китаю через нафтову кризу. Чи отримає він її?
Трампу потрібна допомога Китаю через нафтову кризу. Чи отримає він її?
17 березня, 04:15
Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Росія не ділиться розвідданими з Іраном
Віткофф розкрив, що Путін сказав Трампу під час розмови
10 березня, 20:13
Російська сторона наголошує на процедурних порушеннях під час ухвалення рішення про заморожування активів
РФ оскаржила в європейському суді рішення про безстрокове заморожування активів
3 березня, 14:51
Американський авіаносець USS Abraham Lincoln у Перській затоці
Троє американських солдатів загинули внаслідок операції проти Ірану
1 березня, 17:33
Президент зустрівся з Клімкіним
Зеленський запропонував Клімкіну «кілька напрямів взаємодії»
27 лютого, 15:46
Герман Галущенко сидить у звичайній камері, каже його адвокат
З вілли – на нари. «Главком» дізнався про умови тримання ексміністра Галущенка в СІЗО
26 лютого, 19:59

Іран дозволив деяким суднам проходити через Ормузьку протоку
Іран дозволив деяким суднам проходити через Ормузьку протоку
США передали Ірану мирний план із 15 пунктів для припинення війни
США передали Ірану мирний план із 15 пунктів для припинення війни
Президент Німеччини назвав війну з Іраном незаконною
Президент Німеччини назвав війну з Іраном незаконною
Трамп назвав головну перешкоду для мирної угоди між Україною та Росією
Трамп назвав головну перешкоду для мирної угоди між Україною та Росією
«В Ірані не залишилось лідерів». Трамп зробив гучну заяву
«В Ірані не залишилось лідерів». Трамп зробив гучну заяву
Єврокомісія відклала заборону імпорту російської нафти: причина
Єврокомісія відклала заборону імпорту російської нафти: причина

Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Вчора, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Вчора, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
23 березня, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
23 березня, 12:53

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

