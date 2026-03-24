Трамп назвав головну перешкоду для мирної угоди між Україною та Росією

Дональд Трамп вкотре зауважив, що думав нібито завершення війни Росії проти України стане для нього найпростішим завданням

Під час спілкування з журналістами у Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія перебувають на шляху до підписання мирної угоди, передає «Главком».

Попри відсутність конкретних термінів, американський лідер висловив переконання, що Володимир Зеленський та Володимир Путін наближаються до завершення військового конфлікту. Трамп підкреслив своє бажання бачити обох президентів за столом переговорів для фіналізації домовленостей, хоча й визнав, що робить подібні оптимістичні прогнози вже не вперше.

Американський президент зауважив, що раніше йому нібито вдалося врегулювати вісім інших воєн, і він очікував, що завершення війни Росії проти України стане для нього найпростішим завданням.

Однак, за словами Трампа, процес значно ускладнює особистий фактор: він вважає, що лідери обох держав відчувають глибоку ненависть один до одного. Саме це емоційне протистояння між Зеленським та Путіним Трамп назвав основним каменем спотикання, який наразі заважає досягненню остаточного миру.

Нагадаємо, у Флориді делегації США та України провели «конструктивні зустрічі в межах поточних посередницьких зусиль». Про це заявив спеціальний посланник президента США Стів Віткофф. Варто зазначити, що зустріч проходила без російської сторони.

До слова, постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Російська Федерація не досягла жодної стратегічної мети у війні проти України. Тому вона намагається зірвати переговори, висуваючи нереалістичні вимоги.