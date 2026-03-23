Єгор Голівець
Найбільший авіаносець США залишив Близький Схід: причина
США відвели головний авіаносець із Близького Сходу після пожежі
фото: Reuters

Інцидент із сотнями постраждалих змусив корабель зайти на базу на Криті

Найбільший у світі авіаносець Gerald R. Ford залишив район Близького Сходу та прибув на військово-морську базу на острові Крит. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на французьку агенцію AFP.

Зафіксовано, що у понеділок авіаносець зайшов у бухту Суда на Криті після інциденту на борту. Йдеться про пожежу, яка спалахнула 12 березня у пральному відсіку корабля. За офіційними даними, майже 200 моряків постраждали через отруєння димом. Один військовослужбовець був евакуйований.

Пожежу гасили понад 30 годин. Вогонь пошкодив близько 100 спальних місць на борту. Водночас американські військові заявили, що інцидент не зачепив двигунне відділення, і корабель зберіг боєздатність.

Gerald R. Ford перебуває у плаванні вже дев’ять місяців. До прибуття на Близький Схід він брав участь в операціях у Карибському морі, зокрема поблизу Венесуели.

Тривала місія викликає питання щодо морального стану екіпажу та готовності корабля до подальших операцій. Вихід авіаносця з регіону тимчасово зменшує військову присутність США на Близькому Сході. На борту судна перебувають понад 5 тисяч моряків і понад 75 літаків, включно з винищувачами F-18 Super Hornet.

Корабель оснащений сучасними радарними системами, які забезпечують контроль повітряного простору та навігації. Наразі причини пожежі встановлюються.

Нагадаємо, що Сполучені Штати та Іран провели «продуктивні та конструктивні» переговори щодо повного врегулювання військових дій на Близькому Сході. На тлі позитивної динаміки діалогу президент Сполучених Штатів Америки розпорядився на п’ять днів відкласти заплановані військові операції проти іранської інфраструктури.

