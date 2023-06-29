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70% закупок «Енергоатома» у 2022 році припало на… ЗАЕС, яка в окупації – експерт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
70% закупок «Енергоатома» у 2022 році припало на… ЗАЕС, яка в окупації – експерт
За словами експертки, уся команда Андрія Деркача досі частково перебуває на ЗАЕС
фото з відкритих джерел

Ольга Кошарна звертає увагу на дивні дії «Енергоатома»

Якщо проаналізувати усю діяльність «Енергоатома» у перший місяць окупації, то помітно, що підприємство чекало на окупантів. Про це заявила в інтерв’ю «Главкому» експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна.

За словами експертки, уся команда Андрія Деркача (Андрій Деркач – нардеп декількох скликань, експрезидент НАЕК «Енергоатом» – «Главком»), яка була впроваджена перед повномасштабним вторгненням, досі частково перебуває на ЗАЕС.

«Те, що змінили директора ЗАЕС 16 лютого 2022 р., заступників директорів з фізичного захисту на майже усіх атомних станціях поміняли – не випадковість. Наприклад, мова про Олега Бояринцева, багаторічного помічника Андрія Деркача (23 березня 2022 р. на межі Львівської і Рівненської областей СБУ затримала Олега Бояринцева. Його підозрюють у співпраці з російськими окупантами – «Главком»). Вони (влада – «Главком») скинули Григорія Плачкова, поставили Олега Корікова. Він такий же невіглас, як і Котін. Тобто все це спланована операція, самі знаєте на чиєму боці», – зазначила Кошарна.

На думку експертки з ядерної енергетики, найбільш ймовірним сценарієм розвитку подій на ЗАЕС є дистанційний підрив шандора (затворний щит на ставку-охолоджувачі, який слугує для охолодження реакторів – «Главком»), коли туди зайдуть ЗСУ.

Проте, як каже Кошарна, якщо вчасно зайти на станцію, найгірших сценаріїв можна буде уникнути.

«У «гарячому» стані якщо реактор, то в разі втрати води проміжок часу до розплавлення активної зони – 27 годин. А якщо реактор у «холодному» стані, то вісім діб. От і різниця. Чому ми і кричали про це з моменту окупації про те, що слід повністю зупиняти реактори. Але комусь потрібно було увесь цей час «бабки» заробляти. Я вже не кажу про те, що 70% закупок «Енергоатома» у 2022 р. припало саме на… ЗАЕС, тобто коли станція в окупації. На жаль, нічого (коли воєнний стан – «Главком») перевірити зараз не можна», – зазначила  Кошарна.

Нагадаємо, Андрій Деркач – нардеп декількох скликань, експрезидент НАЕК «Енергоптом». Деркач курував створення приватних охоронних підприємств в різних областях нашої країни, які повинні були посприяти швидкому захопленню України.

Зазначимо, розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього.

До слова, попри повідомлення України про те, що Росія готується підірвати Запорізьку АЕС, Сполучені Штати поки що не вважають таку загрозу неминучою.

Читайте також: Ситуація на Запорізькій АЕС: «Глава МАГАТЕ втратив нейтральність. Треба готуватися до найгіршого»
Теги: Енергоатом замінування Андрій Деркач Запорізька АЕС

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