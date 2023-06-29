70% закупок «Енергоатома» у 2022 році припало на… ЗАЕС, яка в окупації – експерт
Ольга Кошарна звертає увагу на дивні дії «Енергоатома»
Якщо проаналізувати усю діяльність «Енергоатома» у перший місяць окупації, то помітно, що підприємство чекало на окупантів. Про це заявила в інтерв’ю «Главкому» експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна.
За словами експертки, уся команда Андрія Деркача (Андрій Деркач – нардеп декількох скликань, експрезидент НАЕК «Енергоатом» – «Главком»), яка була впроваджена перед повномасштабним вторгненням, досі частково перебуває на ЗАЕС.
«Те, що змінили директора ЗАЕС 16 лютого 2022 р., заступників директорів з фізичного захисту на майже усіх атомних станціях поміняли – не випадковість. Наприклад, мова про Олега Бояринцева, багаторічного помічника Андрія Деркача (23 березня 2022 р. на межі Львівської і Рівненської областей СБУ затримала Олега Бояринцева. Його підозрюють у співпраці з російськими окупантами – «Главком»). Вони (влада – «Главком») скинули Григорія Плачкова, поставили Олега Корікова. Він такий же невіглас, як і Котін. Тобто все це спланована операція, самі знаєте на чиєму боці», – зазначила Кошарна.
На думку експертки з ядерної енергетики, найбільш ймовірним сценарієм розвитку подій на ЗАЕС є дистанційний підрив шандора (затворний щит на ставку-охолоджувачі, який слугує для охолодження реакторів – «Главком»), коли туди зайдуть ЗСУ.
Проте, як каже Кошарна, якщо вчасно зайти на станцію, найгірших сценаріїв можна буде уникнути.
«У «гарячому» стані якщо реактор, то в разі втрати води проміжок часу до розплавлення активної зони – 27 годин. А якщо реактор у «холодному» стані, то вісім діб. От і різниця. Чому ми і кричали про це з моменту окупації про те, що слід повністю зупиняти реактори. Але комусь потрібно було увесь цей час «бабки» заробляти. Я вже не кажу про те, що 70% закупок «Енергоатома» у 2022 р. припало саме на… ЗАЕС, тобто коли станція в окупації. На жаль, нічого (коли воєнний стан – «Главком») перевірити зараз не можна», – зазначила Кошарна.
Нагадаємо, Андрій Деркач – нардеп декількох скликань, експрезидент НАЕК «Енергоптом». Деркач курував створення приватних охоронних підприємств в різних областях нашої країни, які повинні були посприяти швидкому захопленню України.
Зазначимо, розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього.
До слова, попри повідомлення України про те, що Росія готується підірвати Запорізьку АЕС, Сполучені Штати поки що не вважають таку загрозу неминучою.
Коментарі — 0