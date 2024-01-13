Росія випустила по Україні «Кинджали» (оновлено)
Вибухи прогриміли у Дніпрі, є загроза для Києва
Росія здійснила пуск ракет «Кинджал». Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
Згодом Повітряні сили попередили: «Пуск ракет «Кинджал». Напрямок руху ракет – Дніпро.
Моніторингові телеграм-канали повідомили про вибухи у Дніпрі близько 7:00.
Оновлено
О 7:11 Повітряні сили повідомили, що «Кинджали» прямують на Київ. «Київ в укриття! «Кинджали» на Київ», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у суботу на світанку в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Повітряні сили повідомили про пуски ракет.
Близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому.
Коментарі — 0