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Росія випустила по Україні «Кинджали» (оновлено)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія випустила по Україні «Кинджали» (оновлено)
фото ілюстративне

Вибухи прогриміли у Дніпрі, є загроза для Києва

Росія здійснила пуск ракет «Кинджал». Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

Згодом Повітряні сили попередили: «Пуск ракет «Кинджал». Напрямок руху ракет – Дніпро.

Моніторингові телеграм-канали повідомили про вибухи у Дніпрі близько 7:00. 

Оновлено

О 7:11 Повітряні сили повідомили, що «Кинджали» прямують на Київ. «Київ в укриття! «Кинджали» на Київ», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у суботу на світанку в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Повітряні сили повідомили про пуски ракет.

Близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому.

Теги: ракета Дніпро окупанти росія

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