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Втрати росіян під Вугледаром: британська розвідка опублікувала супутниковий знімок

Надія Карбунар
glavcom.ua
Втрати росіян під Вугледаром: британська розвідка опублікувала супутниковий знімок
Елітна бригада морської піхоти росії розбита під Вугледаром
фото з відкритих джерел

Російське командування вирішило заповнити втрати недосвідченими мобілізованими

Морська піхота Росії під Вугледаром Донецької області зазнала серйозних втрат. Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.

Розвідка опублікувала супутниковий знімок з Вугледарського напрямку. На ньому зображено знищену російську техніку, яка, ймовірно, входила до складу 155-ї бригади морської піхоти.

Втрати росіян під Вугледаром: британська розвідка опублікувала супутниковий знімок фото 1

Ця бригада вважається елітним військом у Росії. Проте, на відміну від повітрянодесантної піхоти, 155-а бригада не була розгорнута в Україні як єдине велике угруповання.

Британська розвідка зазначає, що морські піхотинці РФ виконували одні з найскладніших тактичних завдань і зазнали величезних втрат. Водночас російське командування вирішило заповнити втрати недосвідченими мобілізованими.

«Цей недолік досвіду майже напевно посилює схильність російських офіцерів до мікроменеджменту, що, своєю чергою, знижує оперативну гнучкість. Існує реальна ймовірність того, що підрозділи 155-ї бригади знову будуть кинуті в нові атаки біля Вугледара», – ідеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що під Вугледаром Донецької області українські захисники зупинили наступ російських окупантів.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), через нестачу професійних військ окупантам доводиться розтягувати елітні підрозділи по всій довжині лінії зіткнення. 

 

Теги: розвідка Міноборони втрати британська розвідка морська піхота

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