Космос – це вже поле бою: Макрон попередив про нові російські загрози

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Космос – це вже поле бою: Макрон попередив про нові російські загрози
Франція виділяє гроші на оборону у космосі
фото: pikbest.com

Франція та Німеччина створять систему спостереження «Аврора»

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступні повномасштабні конфлікти можуть розпочатися у космосі, вони вже перемістилися на цю арену. У зв'язку з цим Франція має намір виділити £4.2 мільярда стерлінгів на фінансування військової космічної діяльності до 2030 року. Про це пише «Главком» із посиланням на Barron's.

«Космос зараз – це поле бою»,  – повідомив лідер Франції під час виступу в Національному центрі космонавтики та авіації в Тулузі. 

Макрон переконаний, що країна-агресорка Росія активно здійснює шпигунську діяльність у космосі з моменту початку бойових дій в Україні.

Президент Франції стверджує, що російські космічні апарати вели спостереження за французькими супутниками. Він також повідомив, що Росія планувала кібератаку на французьку космічну інфраструктуру, використовуючи масове глушіння GPS.

У відповідь на зростаючі загрози, пріоритети космічної стратегії Франції включають розробку багаторазових ракет-носіїв. 

Франція також посилює співпрацю з Німеччиною. Спільна діяльність буде спрямована на посилення космічного спостереження за допомогою радіолокаційної системи «Аврора».

Країни планують розробити сучасну систему оповіщень, щоб зменшити залежність від інших держав. Макрон наголосив на необхідності «заохочувати» європейських лідерів, щоб підвищити їхню конкурентоспроможність на світовому ринку космічних технологій.

До слова, виявилося, що старі рибальські сітки, які постачає Франція, є ефективним інструментом для захисту українських автошляхів від російських безпілотників.У французькому регіоні Бретань, розташованому на північному заході країни, викинуті рибальські сітки завжди становили проблему, оскільки зазвичай використовуються не більше двох років, а потім засмічують узбережжя.

війна Франція космос фінансування Еммануель Макрон

