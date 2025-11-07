Міністр культури Італії прокоментував скасування виступу російського путініста у Вероні

У 2024 році співак був довіреною особою на виборах у Росії

В Італії скасували виступ російського оперного співака, соліста Маріїнського театру Ільдара Абдразакова. Росіянин мав виступити у постановці «Дон Жуан» у Філармонічному театрі Верони. Про скасування виступу заявив фонд «Арена ді Верона», який керує театром, інформує «Главком» із посиланням на Reuters.

Скасування виступу путініста прокоментував Міністр культури Італії Алессандро Джулі. «Мистецтво, і російська культура загалом, як і будь-яка інша, завжди вітаються в Італії, коли вони є засобом діалогу та миру між народами. Однак це не так, коли вони стають інструментом пропаганди на службі деспотичної влади, яка не може і не повинна мати права на громадянство у вільному світі», – сказав міністр.

Як відомо, кампанія проти виступу російського артиста в Італії, який відомий своєю прихильністю російському диктатору РФ та статусом довіреної особи Путіна, розпочалася 4 листопада. Скасування виступу путініста ініціювала італійська асоціація Liberi Oltre le Illusioni. Цю кампанію очолила заступниця голови Європарламенту Піна Пічієно. Завдяки Піні Пічієно також було скасовано виступ у Казерті диригента Валерія Гергієва, який також був довіреною особою Путіна.

«Ми вкотре перемогли Путіна та кремлівську пропаганду», – написала Піна Пічієно в соцмережі Х. Водночас сам Ільдар Абдразаков та його команда не коментували скасування вступу публічно.

Ільдар Абдразаков є путіністом і пропагандистом. Прихильник Путіна є також членом Ради з культури при президенті Росії та очільником Севастопольського державного театру опери та балету в окупованому Криму. Крім цього він веде пропагандистську діяльність, вступаючи на заходах російської влади.

Раніше «Главком» розповідав про те, що у мережі з’явилося відео, на якому російський співак туркменського походження Акмаль Ходжаніязов зганьбився прямо на сцені. Виконавець отримав із залу подарунковий пакет у синьо-жовтих кольорах. Однак замість того, щоби прийняти подарунок від шанувальників, співак заявив, що пакет потрібно спалити.

Мешканці Казахстану сприйняли подібний вчинок співака, як неповагу до їхнього прапора. Згодом інші заплановані концерти артиста в країні скасували.