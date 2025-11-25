Головна Світ Політика
Axios: Україна, США та Росія провели переговори в Абу-Дабі

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Міністр армії США Ден Дрісколл несподівано зустріч керівників військових розвідок України та Росії
фото: Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Міністр армії США Ден Дріскол провів переговори з російськими представниками щодо оновленого мирного плану

Українська делегація на чолі з керівником ГУР Кирилом Будановим провела в Абу-Дабі переговори з американською та російською сторонами, повідомило Axios інформоване джерело, інформує «Главком».

Як зазначається, початково зустріч керівників військових розвідок України та Росії мала іншу тему, проте її план різко змінився через несподіваний приїзд міністра армії США Дена Дріскола.

Дріскол провів переговори з російськими представниками щодо оновленого мирного плану, який напередодні погодили американська та українська сторони. Прессекретар Дріскола, Джефф Толберт, повідомив, що переговори проходять успішно, і вони зберігають оптимізм, підкресливши, що міністр тісно співпрацює з Білим домом.

Початкова версія документа, підготовлена Кирилом Дмитрієвим та Стівеном Віткоффом містила такі вимоги: повна здача Донбасу, відмова від членства в НАТО, обмеження чисельності Збройних сил України, заборона на розміщення іноземних військ, а також зняття санкцій та спільні проєкти для «повернення Росії у світову економіку».

Після переговорів у Женеві початковий план із 28 пунктів був скорочений до 19. З нього зникли обмеження для ЗСУ, заборона на вступ до НАТО та пункти, що стосувалися лише відносин США і РФ. За даними Politico, також зникли пункти про територіальні поступки, які Володимир Зеленський планує обговорити особисто з Трампом. Крім того, українські посадовці повідомили Axios, що були посилені гарантії безпеки для України.

Наразі немає підтверджень, що президент Росії Володимир Путін погодиться на нову редакцію плану. Деякі представники команди Трампа вважають, що Кремль відхилить його одразу ж.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди. 

Очільник США каже, що «з нетерпінням» очікує на можливість зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним найближчим часом, але «тільки тоді, коли угода про завершення цієї війни буде фінальною або на завершальній стадії».

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

До слова, Білий дім запевнив, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію. «Є кілька делікатних, але не непереборних деталей, які необхідно вирішити і які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами», – написала речниця Білого дому Керолайн Левітт.

