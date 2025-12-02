Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб повідомив про ситуацію в Покровську, Вовчанську та Куп’янську

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб повідомив про ситуацію в Покровську, Вовчанську та Куп’янську
За даними Генштабу, напруженою залишається ситуація у Вовчанську на Харківщині
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook (ілюстративне)

Сили оборони організовують додаткові логістичні шляхи в районах Покровська та Мирнограда для постачання на позиції всього необхідного

Підрозділи Сил оборони України продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську, Куп’янську. Заяви керівництва РФ про «захоплення» цих населених пунктів росіянами не відповідають дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що йдеться лише про чергову спробу Кремля використати знятий на відео «флаговтик» з пропагандистською метою для впливу на учасників міжнародних переговорів.

Генштаб наголошує, що у Покровську Донецької області Сили оборони утримують північну частину міста по лінії залізниці. Тривають пошуково-штурмові дії для ліквідації осередків ворога. Противник зазнає значних втрат. Протягом минулої доби на Покровському напрямку українські воїни знешкодили загалом 104 окупантів. Українські підрозділи вже зачистили групу, яка під прикриттям туману підняла російський триколор в одному з районів міста.

Сили оборони організовують додаткові логістичні шляхи в районах Покровська та Мирнограда для постачання на позиції всього необхідного.

«Напруженою залишається ситуація у Вовчанську на Харківщині. Ворог не полишає спроб просунутися в цьому населеному пункті, застосовуючи малі піхотні групи, ударні БпЛА й артилерію. Однак українські захисники стійко утримують позиції. Демонстраційні місії росіян із триколорами означають для окупантів лише одне – вони будуть знищені Силами оборони України», – додає Генштаб.

Як повідомлялося, Кремль оголосив про захоплення Покровська передчасно, аби вплинути на хід американсько-російських переговорів, запланованих у Москві 2 грудня. Аналітики наголосили, що не бачать підтверджень заяв про захоплення Покровська. ISW зазначив, що російські війська зазнали значних втрат у своїй багатомісячній кампанії із захоплення міста.

До слова, президент України повідомив, що захисники майже завершили зачистку Куп’янська на Харківщині від російських загарбників.

Читайте також:

Теги: Покровськ Куп'янськ Генштаб війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок російської атаки загинула жінка 1944 року народження
Удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 36
Сьогодні, 14:41
Сили оборони майже зачистили Купʼянськ від окупантів – Зеленський
Сили оборони майже зачистили Купʼянськ від окупантів – Зеленський
Вчора, 18:09
Нині триває 1373-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 27 листопада 2025 року
27 листопада, 08:13
РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Одещини: наслідки
РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Одещини: наслідки
27 листопада, 07:57
До ліквідації наслідків атак залучено 14 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС області
РФ обстріляла Нікопольський район: є загиблі (фото)
21 листопада, 19:30
Масована атака на Київ: кількість постраждалих та загиблих зросла (оновлено)
Масована атака на Київ: кількість постраждалих та загиблих зросла (оновлено)
14 листопада, 14:24
Ситуація на фронті 11 листопада
Лінія фронту станом на 11 листопада 2025. Зведення Генштабу
11 листопада, 22:19
Секретний ексрадник Галущенка виринув на «плівках» НАБУ
«Мы на пороге грандиозных перемен». Досьє на Рокета – ключового фігуранта плівок НАБУ Скандал
11 листопада, 15:40
Морські дрони атакували російське місто Туапсе
Міноборони РФ заявило про атаку БпЛА на російські регіони
10 листопада, 07:48

Події в Україні

Генштаб повідомив про ситуацію в Покровську, Вовчанську та Куп’янську
Генштаб повідомив про ситуацію в Покровську, Вовчанську та Куп’янську
РФ атакувала газову інфраструктуру України: наслідки
РФ атакувала газову інфраструктуру України: наслідки
Удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 36
Удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 36
Схеми продовжують діяти: Гетманцев оцінив роботу БЕБ
Схеми продовжують діяти: Гетманцев оцінив роботу БЕБ
Росіяни запустили по військових у Чернігові шахеди з онлайн-керуванням. Що відомо про нову загрозу
Росіяни запустили по військових у Чернігові шахеди з онлайн-керуванням. Що відомо про нову загрозу
Коломойський оскаржив в апеляційному порядку рішення високого суду Лондона, – адвокат
Коломойський оскаржив в апеляційному порядку рішення високого суду Лондона, – адвокат

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua