Генштаб повідомив про ситуацію в Покровську, Вовчанську та Куп’янську

За даними Генштабу, напруженою залишається ситуація у Вовчанську на Харківщині

Сили оборони організовують додаткові логістичні шляхи в районах Покровська та Мирнограда для постачання на позиції всього необхідного

Підрозділи Сил оборони України продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську, Куп’янську. Заяви керівництва РФ про «захоплення» цих населених пунктів росіянами не відповідають дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що йдеться лише про чергову спробу Кремля використати знятий на відео «флаговтик» з пропагандистською метою для впливу на учасників міжнародних переговорів.

Генштаб наголошує, що у Покровську Донецької області Сили оборони утримують північну частину міста по лінії залізниці. Тривають пошуково-штурмові дії для ліквідації осередків ворога. Противник зазнає значних втрат. Протягом минулої доби на Покровському напрямку українські воїни знешкодили загалом 104 окупантів. Українські підрозділи вже зачистили групу, яка під прикриттям туману підняла російський триколор в одному з районів міста.

Сили оборони організовують додаткові логістичні шляхи в районах Покровська та Мирнограда для постачання на позиції всього необхідного.

«Напруженою залишається ситуація у Вовчанську на Харківщині. Ворог не полишає спроб просунутися в цьому населеному пункті, застосовуючи малі піхотні групи, ударні БпЛА й артилерію. Однак українські захисники стійко утримують позиції. Демонстраційні місії росіян із триколорами означають для окупантів лише одне – вони будуть знищені Силами оборони України», – додає Генштаб.

Як повідомлялося, Кремль оголосив про захоплення Покровська передчасно, аби вплинути на хід американсько-російських переговорів, запланованих у Москві 2 грудня. Аналітики наголосили, що не бачать підтверджень заяв про захоплення Покровська. ISW зазначив, що російські війська зазнали значних втрат у своїй багатомісячній кампанії із захоплення міста.

До слова, президент України повідомив, що захисники майже завершили зачистку Куп’янська на Харківщині від російських загарбників.