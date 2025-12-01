Головна Світ Політика
Sky News пояснює, чому результат перемовин України та США щодо миру не призведе до змін

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Sky News пояснює, чому результат перемовин України та США щодо миру не призведе до змін
Віткофф не має достатньої жорсткості для того, щоб змусити Росію змінити свою позицію.
фото: Reuters

Переговори можуть потрапити у категорію «надто складно вирішити»

Прогрес у мирних переговорах між Україною та США може бути зупинений наступного тижня, коли посол США Стів Віткофф обговорить новий мирний план з Росією. За словами експерта з питань оборони та безпеки Майкла Кларка, адаптована версія мирного плану з 19 пунктів, яку сьогодні обговорювали США та Україна, повернеться до початкової версії з 28 пунктів після зустрічі Віткоффа з росіянами. Про це йдеться в аналізі Sky News, пише «Главком».

Як зазначає Кларк, «росіяни нічого не дадуть», і, на його думку, Віткофф не має достатньої жорсткості для того, щоб змусити Росію змінити свою позицію. За його словами, Росія продовжує жорстко тримати ситуацію під контролем, а американці не можуть виштовхати їх з їхніх вимог.

«Очікується, що питання повернеться до столу Дональда Трампа наступного тижня. І відповідь буде такою: «Шефе, ми взагалі не можемо змусити росіян поворухнутися. Вони все ще вимагають усього, чого хочуть».

Це може призвести до того, що або Україна підпише угоду, або переговори потраплять у категорію «надто складно вирішити», – підсумував Кларк.

Кларк також розглянув ситуацію на полі бою, зазначивши, що росіяни намагаються продемонструвати свою перемогу, тоді як Україна намагається довести, що не програє. Він також підкреслив, що цей удар по російському чорноморському терміналу Новоросійська має вагомий вплив на здатність Росії експортувати нафту та переробляти її на бензин і дизельне паливо – основне джерело доходу країни.

Нагадаємо, українська та американська команди завершили перемовини щодо мирного плану у Флориді. CNN раніше повідомляв, що на переговорах обговорювалися деякі з найбільш чутливих аспектів мирного врегулювання війни в Україні.

Також президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника української делегації та секретаря РНБО щодо переговорів з америнською стороною.

Згодом Дональд Трамп висловив певний оптимізм щодо можливості укладення угоди для припинення війни в Україні, заявивши, що є «хороший шанс» на досягнення мирної угоди.

За повідомленням The Wall Street Journal, переговори між представниками України та США в Маямі 30 листопада стосуються насамперед графіка проведення українських виборів, а також питань «обміну територіями» між Україною та РФ та деяких інших моментів. 

Українську делегацію цього разу очолював секретар РНБО Рустем Умєров, який замінив усунутого з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Американську сторону представляють держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа Річард Віткофф та радник президента Джаред Кушнер. Сторону США представляють держсекретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф, а також радник Трампа Джаред Кушнер.

