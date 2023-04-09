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Ян Валетов Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

Якими українці будуть після війни

glavcom.ua
Ми мали пройти через полум'я, щоб стати мечем. І ми пройшли через полум'я

Чи знайдемо ми в собі сили прийняти новий досвід і засвоїти урок, який дало нам життя?

Важливо не те, які ми зараз. І не те, якими були до 2014 чи 2022.

Важливо, якими ми вийдемо з горнила цієї війни.

Що зможемо вдіяти. Що зможемо збудувати замість знищеного орками. Як змінимося.

Я впевнений, що ми вистоємо. На 100% упевнений. У принципі це вже сталося.

Але зовсім не впевнений, що знайдемо в собі сили прийняти новий досвід і засвоїти урок, який дало нам життя.

Гасло військових днів: доки ми єдині, то ми непереможні! має змінитися на «я не згоден з вашою думкою, але зроблю все, щоб ви могли її вільно висловлювати».

Терпимість. Толерантність. Розважливість. Готовність дотримуватися принципів вільного демократичного суспільства.

Не с...! Поважати один одного. Працювати на спільну мету. Дивитись в майбутнє.

Це якщо говорити простіше))

Ми мали пройти через полум'я, щоб стати мечем. І ми пройшли через полум'я.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: українці війна

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