Лещенко попався на хабарі? Корчинський повеселив соцмережу фейком

Частина читачів допису лідера партії «Братство» відразу засумнівалася у правдивості інформації

Ближче до вечора п’ятниці, 12 вересня лідер партії «Братство» Дмитро Корчинський розмістив у своєму Facebook сенсаційне повідомлення про начебто викриття на корупції посадовця Офісу президента. «Сумна новина. Арештували Сергія Лещенка. Хабар. Колись боровся з корупцією. Працював в «Українській правді». Брав участь у гей-парадах», – як завжди яскраво оформив свій допис Корчинський.

скріншот допису Дмитра Корчинського у Facebook

Читачі сторінки політика кинулися залишати свої відгуки. Частина з них затаврувала Лещенка, а частина засумнівалася у правдивості повідомлення.

Наприклад, Володимир Тищенко запитав: «Бажане за дійсне?». На що Корчинський саркастично відповів: «Сподіваюся, його арештували помилково».

скріншот коментарів під дописом Дмитра Корчинського

Хтось із користувачів соцмережі сприйняв інформацію Корчинського як жарт і хайп.

Водночас сам Лещенко також відреагував на допис Корчинського: «Потрапив у дві новини сьогодні. Перше – що мене «арештували». Друге – що я зустрічав президента Фінляндії в кросівках The Coat. Перше – беру участь у міжнародній конференції в Києві. Друге – в кросівках The Coat був сам президент Фінляндії. В такому інформаційному світі й живемо…».

скріншот допису Сергія Лещенка у Telegram

В іншому дописі Лещенко назвав повідомлення Корчинського «приколом».

Як повідомляв «Главком», суд оштрафував на 5,1 тис. грн керівника Всеукраїнської політичної партії «Братство» Дмитра Корчинського за неподання шести звітів про майно, доходи, витрати організації, починаючи з 2020 року.