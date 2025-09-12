Головна Країна Політика
search button user button menu button

Лещенко попався на хабарі? Корчинський повеселив соцмережу фейком

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Лещенко попався на хабарі? Корчинський повеселив соцмережу фейком
Сергій Лещенко перетворився у вигаданого хабарника з допису Дмитра Корчинського
колаж: glavcom.ua

Частина читачів допису лідера партії «Братство» відразу засумнівалася у правдивості інформації

Ближче до вечора п’ятниці, 12 вересня лідер партії «Братство» Дмитро Корчинський розмістив у своєму Facebook сенсаційне повідомлення про начебто викриття на корупції посадовця Офісу президента. «Сумна новина. Арештували Сергія Лещенка. Хабар. Колись боровся з корупцією. Працював в «Українській правді». Брав участь у гей-парадах», – як завжди яскраво оформив свій допис Корчинський.

Лещенко попався на хабарі? Корчинський повеселив соцмережу фейком фото 1
скріншот допису Дмитра Корчинського у Facebook

Читачі сторінки політика кинулися залишати свої відгуки. Частина з них затаврувала Лещенка, а частина засумнівалася у правдивості повідомлення.

Наприклад, Володимир Тищенко запитав: «Бажане за дійсне?». На що Корчинський саркастично відповів: «Сподіваюся, його арештували помилково».

Лещенко попався на хабарі? Корчинський повеселив соцмережу фейком фото 2
скріншот коментарів під дописом Дмитра Корчинського

Хтось із користувачів соцмережі сприйняв інформацію Корчинського як жарт і хайп.

Водночас сам Лещенко також відреагував на допис Корчинського: «Потрапив у дві новини сьогодні. Перше – що мене «арештували». Друге – що я зустрічав президента Фінляндії в кросівках The Coat. Перше – беру участь у міжнародній конференції в Києві. Друге – в кросівках The Coat був сам президент Фінляндії. В такому інформаційному світі й живемо…».

Лещенко попався на хабарі? Корчинський повеселив соцмережу фейком фото 3
скріншот допису Сергія Лещенка у Telegram

В іншому дописі Лещенко назвав повідомлення Корчинського «приколом».

Як повідомляв «Главком», суд оштрафував на 5,1 тис. грн керівника Всеукраїнської політичної партії «Братство» Дмитра Корчинського за неподання шести звітів про майно, доходи, витрати організації, починаючи з 2020 року.

Читайте також:

Теги: війна Сергій Лещенко жарт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як війни сформували ненависть росіян до США
Росіяни ніколи не боялися США. І ось чому
25 серпня, 14:34
Що робити Україні, коли гармати стихнуть
Осінь випробувань: що чекає Україну
31 серпня, 18:30
Чоловік ще може оскаржити рішення про штраф в апеляційному суді
Фермер заплатить штраф за те, що його працівники не прибули до ТЦК
18 серпня, 07:44
Генерал Алексус Гринкевич розповів, якій урок виніс через війну в Україні
Американський генерал радить державам НАТО вчитися в України
18 серпня, 16:05
У Львові постраждала вул. Олени Степанівни
Атака на Львів: пошкоджено десятки будинків, є поранені та загибла (оновлено)
21 серпня, 08:41
Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Путіна гімнаста Нагорного
Міжнародний союз ковзанярів розгляне факти підтримки війни «нейтральними» росіянками: деталі
27 серпня, 16:00
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2025 року
31 серпня, 08:27
У квітні 2025 року Максима мобілізували до лав Збройних Сил України
Помер від важких травм, отриманих у бою на Сумщині. Згадаймо Максима Лагерєва
8 вересня, 09:00
В Лондоні за підтримки NAUDI відбувся «Саміт Свободи»
Борис Джонсон закликав надати Україні дозвіл бити по військових базах у Росії
9 вересня, 15:00

Політика

Лещенко попався на хабарі? Корчинський повеселив соцмережу фейком
Лещенко попався на хабарі? Корчинський повеселив соцмережу фейком
Яхта Медведчука. Нова очільниця АРМА висунула претензії попередньому керівництву
Яхта Медведчука. Нова очільниця АРМА висунула претензії попередньому керівництву
Зеленський повідомив гарні новини з фронту
Зеленський повідомив гарні новини з фронту
Кабмін оновив правила для грального бізнесу
Кабмін оновив правила для грального бізнесу
Сибіга анонсував візит делегації польських військових до України
Сибіга анонсував візит делегації польських військових до України
Президент жартома порівняв Келлога з ППО (відео)
Президент жартома порівняв Келлога з ППО (відео)

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua