Мерц заявив, що зараз обговорюються гарантії безпеки для України у разі припинення вогню

Закінчити війну капітуляцією України – не варіант, вважає німецький канцлер

Війна Росії проти України затягнеться надовго, вважає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв'ю каналу ZDF.

На запитання, чи сподівається він, що припинення вогню вдасться досягти до наступного року, канцлер заявив, що не втрачає надії на це, але й також не має жодних ілюзій. Мерц сказав, що він готовий до того, що війна в Україні затягнеться надовго.

«Ми намагаємося закінчити її якомога швидше. Але точно не ціною капітуляції України», – зазначив він.

За словами німецького лідера, війна може закінчитися завтра, якщо Україна капітулює і втратить свою незалежність, але тоді війна загрожує наступній країні.

«Тільки тоді післязавтра черга настане наступної країни. А потім буде наша черга. Це не варіант», – сказав канцлер.

Крім того, Мерц заявив, що зараз обговорюються гарантії безпеки для України у разі припинення вогню. За його словами, тільки тоді можна буде реалізувати «багато речей». Також він наголосив, що зараз про введення наземних військ в Україну ніхто не говорить.

19 серпня президент США Дональд Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним.

Тоді Зеленський вкотре підтвердив свою готовність до зустрічі з російським диктатором Путіним.

Росія почала заявляти про ретельну підготовку зустрічі, не надаючи жодних подробиць. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи заяви про те, що зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського не відбудеться, заявив, що Путін не виключає такої можливості. Однак, за словами речника диктатора, будь-яка зустріч на найвищому рівні має бути ретельно підготовлена.

Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну не подобається український лідер Володимир Зеленський. Так він пояснив, чому глава Кремля не поспішає зустрітися з президентом України.

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів у можливості зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна. А фінський президент Александр Стубб каже, що наразі не бачить жодних ознак готовності Росії сісти за стіл переговорів, щоб обговорити перемир’я або мир з Україною.

До слова, «Главком» у матеріалі «Переговори з Путіним неможливі? Що диктує указ Зеленського трирічної давнини» пояснив, чи є цей указ, виданий майже три роки тому, перешкодою майбутнім потенційним переговорам між Зеленським і Путіним та чим він може обернутися для України.