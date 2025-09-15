Обстріл агропідприємства на Сумщині: поранено працівників під час збору врожаю

Госпіталізовано 11 поранених чоловіків, один із них – у важкому стані

Пізно ввечері 14 вересня російська терористична армія завдала ракетного удару по околиці села у Боромлянській громаді на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова.

«Ціллю ворога стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка. Внаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, госпіталізовано 11 поранених чоловіків, один із них – у важкому стані.

Також пошкоджена техніка – трактори та комбайни.

Як повідомлялося, російська терористична армія у ніч проти 15 вересня вдарила по Кушугумській громаді Запорізького району. З'явилися фото та відео наслідків.

Зокрема, у ніч на 15 вересня окупанти вдарили БпЛА по Дніпропетровщині. Внаслідок чого виникли пожежі.