Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл агропідприємства на Сумщині: поранено працівників під час збору врожаю

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Обстріл агропідприємства на Сумщині: поранено працівників під час збору врожаю
Росіяни пошкодили техніку
фото: Сумська ОВА

Госпіталізовано 11 поранених чоловіків, один із них – у важкому стані

Пізно ввечері 14 вересня російська терористична армія завдала ракетного удару по околиці села у Боромлянській громаді на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова.

«Ціллю ворога стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка. Внаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай», – йдеться у повідомленні.

Обстріл агропідприємства на Сумщині: поранено працівників під час збору врожаю фото 1

За даними влади, госпіталізовано 11 поранених чоловіків, один із них – у важкому стані.

Обстріл агропідприємства на Сумщині: поранено працівників під час збору врожаю фото 2

Також пошкоджена техніка – трактори та комбайни.

Як повідомлялося, російська терористична армія у ніч проти 15 вересня вдарила по Кушугумській громаді Запорізького району. З'явилися фото та відео наслідків.

Зокрема, у ніч на 15 вересня окупанти вдарили БпЛА по Дніпропетровщині. Внаслідок чого виникли пожежі.

Читайте також:

Теги: Сумщина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
Путін зазіхнув на країни НАТО. Чи прокинеться нарешті Трамп?
10 вересня, 11:04
Чи допоможе Китай завершити війну?
Чи допоможе Китай завершити війну?
2 вересня, 07:01
Знімай шинель, іди до… суду. Фігурантам гучних корупційних справ, які втекли до ЗСУ, приготуватися
Знімай шинель, іди до… суду. Фігурантам гучних корупційних справ, які втекли до ЗСУ, приготуватися Війна і право
1 вересня, 15:15
Ми входимо у переговори США-Китай
Переговори США-Китай. Чи готова Україна до них?
22 серпня, 19:15
Сили оборони вразили залізничне сполучення окупантів у Запорізькій області
Сили оборони вразили залізничне сполучення окупантів у Запорізькій області
19 серпня, 11:48
Переговори за участю президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів у Білому домі, США, 18 серпня 2025 року
Зустріч у Білому домі: чому Трамп пригальмував свій бліцкриг
19 серпня, 11:45
Сибіга відповів Сійярто, який поскаржився на Україну через нафтоперекачувальну станцію
Сибіга різко відповів на скарги Сійярто та дав йому пораду
18 серпня, 15:07
Росіяни вдарили БПЛА по нафтовому терміналу азербайджанської нафтової компанії Socar
Росіяни вдруге атакували нафтобазу Socar на Одещині (відео)
18 серпня, 15:06
СБУ повідомило про підозру в інформаційно-підривній діяльності Віктору Медведчуку та ще 12 особам
Кіріл здає всіх. Сітку Медведчука викрили повністю
18 серпня, 14:10

Події в Україні

Медіа та громадські організації вимагають від Зеленського не підписувати закон 12320
Медіа та громадські організації вимагають від Зеленського не підписувати закон 12320
Чернігівщина: РФ вдарила по рятувальниках, коли ті гасили пожежу (фото)
Чернігівщина: РФ вдарила по рятувальниках, коли ті гасили пожежу (фото)
Обстріл агропідприємства на Сумщині: поранено працівників під час збору врожаю
Обстріл агропідприємства на Сумщині: поранено працівників під час збору врожаю
Росіяни пошкодили транспортне підприємство і медзаклад на Дніпропетровщині
Росіяни пошкодили транспортне підприємство і медзаклад на Дніпропетровщині
Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2025 року
Втрати ворога станом на 15 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 15 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Сьогодні, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
13 вересня, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua