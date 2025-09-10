Трамп надає пріоритет припиненню війни, а не санкціям проти РФ – міністр енергетики США

Райт каже, що найбільша мета президента Трампа – це процвітання в Америці

Міністр енергетики США Кріс Райт зазначив, що Трамп шукає всі можливі шляхи для завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп надає пріоритет припиненню війни в Україні, а не запровадженню санкцій проти Росії. Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт під час пресконференції в Мілані, відповідаючи на запитання про китайські закупівлі російського скрапленого природного газу (ЗПГ), передає «Главком».

За словами Райта, найбільша мета президента Трампа – це процвітання в Америці та мир за кордоном.

Він зазначив, що президент шукає всі можливі шляхи, щоб завершити цю війну без надто великих руйнувань.

Раніше президент США Дональд Трамп в інтерв’ю 77 WABC зізнався, що помилявся, вважаючи, що зможе швидко завершити війну Росії проти України, передає «Главком».

Трамп стверджує, що за час свого президентства він нібито завершив сім війн, деякі з яких тривали понад 30 років. Однак, за його словами, ситуація з Україною виявилася набагато складнішою, ніж він очікував. «Здається, щоразу, коли я думаю, що ми близькі, він (Путін) іде і скидає ще одну бомбу... Це просто погано», – сказав Трамп, висловивши здивування.

До речі, CNN пише, що віра Дональда Трампа у те, що він зможе переконати Володимира Путіна укласти мирну угоду, була самообманом. Ця ілюзія ґрунтувалася на помилковому припущенні, що Росія може стати союзником США проти Китаю, тоді як насправді вона все більше перетворюється на сировинного васала Пекіна, передає «Главком».

За словами аналітика Ніка Пейтона Волша, ця хибна стратегія дорого коштувала Україні, оскільки спричинила нестійку підтримку з боку США і дала Росії можливість просуватися на фронті. Утім, Вашингтон, на його думку, «виніс очевидні та цінні уроки».

Крім того, президент Росії Володимир Путін ставить на довготривалу війну, розраховуючи, що українські сили виснажаться швидше, ніж обвалиться російська економіка. Про це йдеться у статті The Wall Street Journal, пише «Главком».

Американське видання аналізує поточну динаміку на фронті та оцінює стратегію Путіна як гру на виснаження, в якій він вірить, що зможе втриматися довше за Україну – як у військовому, так і в економічному вимірах.

«Путін вважає, що Україна не витримає довгострокового тиску. Він бачить економіку Росії достатньо стійкою, щоб пережити війну, навіть під санкціями», – йдеться в матеріалі.