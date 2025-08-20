Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
Трамп заявив, що є шанс закінчити війну в Україні
фото: Reuters

Трамп заявив, що йому подобається зупиняти війни

Президент США Дональд Трамп зробив декілька заяв про російсько-українську війну та майбутню зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Путіним. Слова Трампа цитує ClashReport, передає «Главком».

«Я вважаю, що у нас є хороші шанси завершити війну в Україні. Я мав чудову зустріч з президентом Путіним, я мав чудову зустріч з президентом Зеленським, але у них дуже і дуже складні відносини. Тож побачимо, як у них вийде (домовитись – «Главком»)», – сказав Трамп.

Трамп вважає, що завершити російсько-українську війну доволі складно, але він налаштовний оптимістично. Ба більше, він нагадав, що закінчив вже шість воєн та йому подобається їх зупиняти.

Також американський лідер підкреслив, що має добрі стосунки з диктатором Путіним, і зазначив, що«завжди добре, коли дві ядерні держави ладнають між собою».

Як відомо, 18 серпня у Білому домі відбулась зустріч Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та України провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Варто зазначити, що 15 серпня на Алясці відбулась зустріч президента Трампа з Путіним. Зустріч Трампа і Путіна, що тривала майже три години, включно з розмовою віч-на-віч у лімузині, закінчилася позитивними заявами обох лідерів про прогрес у переговорах. Однак, угоди щодо України, яка була центральним питанням, досягнуто не було.

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський путін війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп подякував українському воїну Картавцеву за передану йому ключку для гольфу
Трамп подякував українському воїну Картавцеву за передану йому ключку для гольфу (відео)
Вчора, 22:58
За президентом, ліворуч, можна помітити Мстислава Чернова
Чернова, який отримав «Оскар», було помічено на зустрічі Зеленського й Трампа
Вчора, 10:21
Курська операція свого часу завадила планам Путіна, нагадав Головком ЗСУ
Постійні атаки противника: Сирський розповів про найскладніші напрямки на фронті
18 серпня, 09:59
Путін і Трамп не є однаковими
Для Трампа це не приниження. І ось чому...
17 серпня, 21:58
Трамп закликав провести «новий і дуже точний» перепис населення
Трамп наказав провести перепис населення
7 серпня, 17:12
«Наш край» знову в сідлі. Чому Верховний Суд зняв заборону з партії Деркача та Сальдо?
«Наш край» знову в сідлі. Чому Верховний Суд зняв заборону з партії Деркача та Сальдо? Право
6 серпня, 08:00
Глава України заслухав доповіді розвідок про наміри ворога
«Готуємо більше неприємностей для ворога». Зеленський анонсував технологічну Ставку
25 липня, 20:45
Україна втратила винищувач Mirage-2000
Перша втрата Mirage-2000: Повітряні сили розкрили подробиці
23 липня, 10:14
У місті Івано-Франківськ рятувальники оперативно ліквідували пожежі гаражів та автомобілів
Удар по Івано-Франківщині: є поранені, серед них – дитина (фото)
21 липня, 08:36

Політика

Зустріч Зеленського з Путіним: президент США висловив свою позицію
Зустріч Зеленського з Путіним: президент США висловив свою позицію
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
Трамп зателефонував Орбану через блокування вступу України в ЄС – Bloomberg
Трамп зателефонував Орбану через блокування вступу України в ЄС – Bloomberg
Білорусь може бути майданчиком для Путіна з Зеленським, але «не напрошується»
Білорусь може бути майданчиком для Путіна з Зеленським, але «не напрошується»
Речниця Білого дому розповіла деталі про гарантії безпеки Україні з боку США
Речниця Білого дому розповіла деталі про гарантії безпеки Україні з боку США
РФ нікуди не вторгалася за часів Трампа – Білий дом перерахував «винуватців»
РФ нікуди не вторгалася за часів Трампа – Білий дом перерахував «винуватців»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2025
7779
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
2041
Втрати ворога станом на 19 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
1625
Чотири «дякую» за 10 секунд. Як Зеленський і союзники України зачаровували Трампа
1579
Росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині (фото)

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
18 серпня, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
18 серпня, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua