Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні

Трамп заявив, що йому подобається зупиняти війни

Президент США Дональд Трамп зробив декілька заяв про російсько-українську війну та майбутню зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Путіним. Слова Трампа цитує ClashReport, передає «Главком».

«Я вважаю, що у нас є хороші шанси завершити війну в Україні. Я мав чудову зустріч з президентом Путіним, я мав чудову зустріч з президентом Зеленським, але у них дуже і дуже складні відносини. Тож побачимо, як у них вийде (домовитись – «Главком»)», – сказав Трамп.

Трамп вважає, що завершити російсько-українську війну доволі складно, але він налаштовний оптимістично. Ба більше, він нагадав, що закінчив вже шість воєн та йому подобається їх зупиняти.

Також американський лідер підкреслив, що має добрі стосунки з диктатором Путіним, і зазначив, що«завжди добре, коли дві ядерні держави ладнають між собою».

Як відомо, 18 серпня у Білому домі відбулась зустріч Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та України провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Варто зазначити, що 15 серпня на Алясці відбулась зустріч президента Трампа з Путіним. Зустріч Трампа і Путіна, що тривала майже три години, включно з розмовою віч-на-віч у лімузині, закінчилася позитивними заявами обох лідерів про прогрес у переговорах. Однак, угоди щодо України, яка була центральним питанням, досягнуто не було.