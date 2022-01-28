Найгірше для безпеки країни – недолуге керівництво та паніка серед громадян

Мінуси переважують усі плюси від мобілізації суспільства перед віртуальною загрозою

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Хочу обратить ваше внимание на то, что вторжение так и не началось. Более того, вопрос вторжения и оккупации нашей страны даже не поднимался в переговорном процессе между РФ и Украиной. То есть все женили нас без нас.

Зеленский поговорил с Байденом, поблагодарил за оружие. Рада одобрила кредит 1,7 миллиарда фунтов на строительство боевых кораблей украинского флота.

В связи с этим пропели «Боже храни Королеву», я добавлю – правь, Британия, морями! Кредит – не подарок, нам его отдавать, хоть и не сегодня.

За последний месяц Украина получила столько современных летальных вооружений, сколько не получала за все годы конфликта. Дай бог теперь не иметь повода всю эту роскошь использовать. Ну, и чтобы прапорщики на складах не обогатились чрезмерно.

Особенно умилили 4000 снарядов от Чехии, реально усилившие нашу боевую мощь «до не могу», но дареному коню в зубы не смотрят.

Определенная польза от эскалации слухов о готовящемся на Украину нападении все же есть. Во-первых, наши арсеналы пополнились, во-вторых, мы уточнили позиции наших партнеров и разобрались, кто из них партнеры, а кто просто погулять вышел, в третьих, мы мобилизовали разумную часть населения внутри страны на создание территориальной обороны.

Территориальная оборона – это не наше изобретение, не глупость, а опыт тех стран, где помимо профессиональной армии, предусматривается возможность быстро подтянуть вменяемых, неплохо обученных граждан для защиты страны, домов, очагов и семей.

Что плохо? Паника.

Курс 29, вопли и сопли по ТВ, судороги экономики.

И эти минусы перевешивают все плюсы от мобилизации общества перед лицом виртуальной угрозы большой войны.

И с этим надо бороться активнее, чем с любыми другими вызовами.

Цена энергоносителей, относительная некомпетентность руководства, угроза войны, паника среди населения – не очень хорошая смесь. Опасная.

Ну, нам не привыкать.

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Джерело: блог Яна Валетова

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