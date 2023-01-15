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Ян Валетов Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

Ракетний удар по Дніпру: російських льотчиків-вбивць не так вже й складно дістати

glavcom.ua
14 січня окупанти обстріляли Дніпро, унаслідок чого була зруйнована багатоповерхівка

Військовий злочин не має ні терміну давності, ні виправдань

Мовою оригіналу

Эйхмана израильтяне достали спустя полтора десятка лет в Южной Америке.

Кстати, сложнейшая операция, если верить написанным о Моссаде книгам.

Не так все просто и празднично: страна на другом конце света, язык чужой, пути вывоза, и т.д.

В России для украинцев условия райские. И язык, и знание обстановки, и внешне от населения не отличаемся коренным образом.

На месте летчиков-убийц я бы привел в порядок дела. На всякий случай.

Это Путина достать сложно: бункер, охрана и т.д. А вот тех, кто вчера ударил по многоэтажке – не то, чтобы совсем легко наказать, но вполне реально.

Неважно, куда они целились своим старьем. Важно, куда это говно мамонта прилетело.

Военное преступление не имеет ни срока давности, ни оправданий. Исполнение преступного приказа – преступление.

И за ним должно последовать наказание.

Очень хочу, чтобы вся российская камарилья предстала перед судом в Гааге, но если особо отличившихся отловят, как Эйхмана – возражать не стану.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна Дніпро

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Ян Валетов

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