Ракетний удар по Дніпру: російських льотчиків-вбивць не так вже й складно дістати

Військовий злочин не має ні терміну давності, ні виправдань

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Эйхмана израильтяне достали спустя полтора десятка лет в Южной Америке.

Кстати, сложнейшая операция, если верить написанным о Моссаде книгам.

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Не так все просто и празднично: страна на другом конце света, язык чужой, пути вывоза, и т.д.

В России для украинцев условия райские. И язык, и знание обстановки, и внешне от населения не отличаемся коренным образом.

На месте летчиков-убийц я бы привел в порядок дела. На всякий случай.

Это Путина достать сложно: бункер, охрана и т.д. А вот тех, кто вчера ударил по многоэтажке – не то, чтобы совсем легко наказать, но вполне реально.

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Неважно, куда они целились своим старьем. Важно, куда это говно мамонта прилетело.

Военное преступление не имеет ни срока давности, ни оправданий. Исполнение преступного приказа – преступление.

И за ним должно последовать наказание.

Очень хочу, чтобы вся российская камарилья предстала перед судом в Гааге, но если особо отличившихся отловят, как Эйхмана – возражать не стану.