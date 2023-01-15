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Ракетний удар по Дніпру: залишається невідомою доля ще понад 40 людей

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетний удар по Дніпру: залишається невідомою доля ще понад 40 людей
Триває розбір завалів будинку
фото: ДСНС

Ворожий удар по житловому будинку зруйнував 72 квартири

Станом на 7:30 15 січня кількість загиблих у результаті ракетного удару по Дніпру складає 18 осіб. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«На ранок маємо 18 людей, вбитих російською ракетою у власному будинку у Дніпрі. 73-є поранені – понад 40 з них у лікарнях, четверо у реанiмацiї – важкі», – розповів він.

Рятувальна операція триває. Залишається невідомою доля ще понад 40 людей.

«Попередньо, суботній ворожий удар по житловому будинку, зруйнував 72 квартири, понівечив понад 230. Вогнеборці й досі приборкують кілька осередків пожеж, які зайнялися через атаку. Триває демонтаж зруйнованих конструкцій будинку. Уже вивезено майже 3 500 тонн уламків», – повідомив Резніченко.

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На місці удару ракети триває розбір завалів
фото: ДСНС

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.

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Теги: росія окупанти війна Дніпро ракета

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