Ракетний удар по Дніпру: залишається невідомою доля ще понад 40 людей
Ворожий удар по житловому будинку зруйнував 72 квартири
Станом на 7:30 15 січня кількість загиблих у результаті ракетного удару по Дніпру складає 18 осіб. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
«На ранок маємо 18 людей, вбитих російською ракетою у власному будинку у Дніпрі. 73-є поранені – понад 40 з них у лікарнях, четверо у реанiмацiї – важкі», – розповів він.
Рятувальна операція триває. Залишається невідомою доля ще понад 40 людей.
«Попередньо, суботній ворожий удар по житловому будинку, зруйнував 72 квартири, понівечив понад 230. Вогнеборці й досі приборкують кілька осередків пожеж, які зайнялися через атаку. Триває демонтаж зруйнованих конструкцій будинку. Уже вивезено майже 3 500 тонн уламків», – повідомив Резніченко.
Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.
Відомо, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.
У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими.
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