Ще один міф про Росію, який легко зруйнувати

У репутацію «другої армії в світі» вже ніхто не вірить, що ж щодо «миролюбності»?

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Практически во всех войнах за последние 200 лет именно Россия была агрессором, она развязывала конфликты и подавляющее большинство из них – 70%, если грубо – проиграла.

Даже в тех случаях, когда она не была нападающей стороной, её войска выступали «жандармами Европы», палачами и карателями, подавляя восстания и революции.

Можете заглянуть в Википедию. Оценить список «побед».

Для примера, в гражданской войне в Грузии в 1991-1993. Или в Приднестровье.

Или в Польше 1939 года – тоже победа.

Подавление восстаний в колониях и захваченных странах - это тоже победы,

чтобы вы поняли.

Как дело доходило до войн с серьезными противниками, так с победами наступали неопределенности. Или, вообще, случались поражения.

Так что во фразе «Россия заканчивается там, где можно получить люлей», больше правды, чем шутки.

И слова о том, что «Севастополь – город славы русского оружия» надо воспринимать, как аллегорию. Грустное для русского оружия место – Севастополь. Лучше не вникать.

В общем, миф о миролюбии России из той же оперы, что и легенда о воинской славе в Севастополе.

Никогда не было и вот опять.

Отсюда же миф о непобедимой и победоносной. Бита многократно и сильно. Слухи о героическом прошлом сильно преувеличены. А вот информация о мародерстве, военных преступлениях и насилии над мирным населением упорно замалчивались.

Ничего. Тайное становится явным.

«Вторая армия в мире» стремительно двигается к своему настоящему месту в ранжире - ближе к хвосту.

Джерело: блог Яна Валетова

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