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    Ще один міф про Росію, який легко зруйнувати

    • Ян Валетов

      Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

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    Чутки про героїчне минуле Росії сильно перебільшені - Ще один міф про Росію, який легко зруйнувати
    Чутки про героїчне минуле Росії сильно перебільшені

    У репутацію «другої армії в світі» вже ніхто не вірить, що ж щодо «миролюбності»?

    Мовою оригіналу

    Практически во всех войнах за последние 200 лет именно Россия была агрессором, она развязывала конфликты и подавляющее большинство из них – 70%, если грубо – проиграла.

    Даже в тех случаях, когда она не была нападающей стороной, её войска выступали «жандармами Европы», палачами и карателями, подавляя восстания и революции.

    Можете заглянуть в Википедию. Оценить список «побед».

    Для примера, в гражданской войне в Грузии в 1991-1993. Или в Приднестровье.

    Или в Польше 1939 года – тоже победа.

    Подавление восстаний в колониях и захваченных странах - это тоже победы,

    чтобы вы поняли.

    Как дело доходило до войн с серьезными противниками, так с победами наступали неопределенности. Или, вообще, случались поражения.

    Так что во фразе «Россия заканчивается там, где можно получить люлей», больше правды, чем шутки.

    И слова о том, что «Севастополь – город славы русского оружия» надо воспринимать, как аллегорию. Грустное для русского оружия место – Севастополь. Лучше не вникать.

    В общем, миф о миролюбии России из той же оперы, что и легенда о воинской славе в Севастополе.

    Никогда не было и вот опять.

    Отсюда же миф о непобедимой и победоносной. Бита многократно и сильно. Слухи о героическом прошлом сильно преувеличены. А вот информация о мародерстве, военных преступлениях и насилии над мирным населением упорно замалчивались.

    Ничего. Тайное становится явным.

    «Вторая армия в мире» стремительно двигается к своему настоящему месту в ранжире - ближе к хвосту.

    Джерело: блог Яна Валетова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти армія війна Україна окупація #stoprussia
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    Ще один міф про Росію, який легко зруйнувати