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    Думки вголос

    Всі проти всіх. Цікаво, хто за Україну?

    • Ян Валетов

      Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

    • Розсилка
    Всі проти всіх. Цікаво, хто за Україну?

    Девіз цьогорічної президентської кампанії: Чим брудніше, тим ефективніше!

    Мовою оригіналу

    Смотрю, как «мочат» Порошенко - прям хочется голосовать за Порошенко.

    Смотрю, как «мочат» Зеленского - готов голосовать за него. Голосовать за Гриценко тянет куда меньше, потому, что его обгаживают лениво, без огонька и фантазии.

    Страшно сказать, но даже к Тимошенко возникает чувство жалости. Особенно когда видишь рекламу: «Тимошенко опережает соперников более, чем в два раза», а сам знаешь реальное положение вещей и видишь, как ее закапывают в четыре руки вместе с дутым рейтингом.

    Брезгливость, жалость и омерзение - ничего больше испытывать не получается.

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    Пока только команда ЗЕ не позволяет себе слиться в экстазе с остальными претендентами на трон и не включает говнометы. 

    Но, боюсь, что и им не оставят выбора.

    Все против всех. Интересно, кто за Украину? Не на словах, на деле? Сколько разных (интимных и не очень) подробностей мы узнаем о наших кандидататах?

    Телевидение, кроме дежурного Диван-ТВ, я уже выключил. Интересно, выдержу ли я до конца эпической говнобитвы с включенным интернетом?

    Ненависть - это то, что мы легко продуцируем и так же легко поглощаем. По высказываниям оппонента определить его пол сложнее, чем название канала, который его зомбирует. 

    К выборам общество определенно созреет для мордобоя. Его к этому успешно готовят.
    Увы.

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    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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