Всі проти всіх. Цікаво, хто за Україну?
-
Розсилка
Девіз цьогорічної президентської кампанії: Чим брудніше, тим ефективніше!
Мовою оригіналу
Смотрю, как «мочат» Порошенко - прям хочется голосовать за Порошенко.
Смотрю, как «мочат» Зеленского - готов голосовать за него. Голосовать за Гриценко тянет куда меньше, потому, что его обгаживают лениво, без огонька и фантазии.
Страшно сказать, но даже к Тимошенко возникает чувство жалости. Особенно когда видишь рекламу: «Тимошенко опережает соперников более, чем в два раза», а сам знаешь реальное положение вещей и видишь, как ее закапывают в четыре руки вместе с дутым рейтингом.
Брезгливость, жалость и омерзение - ничего больше испытывать не получается.
Пока только команда ЗЕ не позволяет себе слиться в экстазе с остальными претендентами на трон и не включает говнометы.
Но, боюсь, что и им не оставят выбора.
Все против всех. Интересно, кто за Украину? Не на словах, на деле? Сколько разных (интимных и не очень) подробностей мы узнаем о наших кандидататах?
Телевидение, кроме дежурного Диван-ТВ, я уже выключил. Интересно, выдержу ли я до конца эпической говнобитвы с включенным интернетом?
Ненависть - это то, что мы легко продуцируем и так же легко поглощаем. По высказываниям оппонента определить его пол сложнее, чем название канала, который его зомбирует.
К выборам общество определенно созреет для мордобоя. Его к этому успешно готовят.
Увы.
Читайте також: