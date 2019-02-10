Всі проти всіх. Цікаво, хто за Україну?

Ян Валетов Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

Ян Валетов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Девіз цьогорічної президентської кампанії: Чим брудніше, тим ефективніше!

Мовою оригіналу

Смотрю, как «мочат» Порошенко - прям хочется голосовать за Порошенко.

Смотрю, как «мочат» Зеленского - готов голосовать за него. Голосовать за Гриценко тянет куда меньше, потому, что его обгаживают лениво, без огонька и фантазии.

Страшно сказать, но даже к Тимошенко возникает чувство жалости. Особенно когда видишь рекламу: «Тимошенко опережает соперников более, чем в два раза», а сам знаешь реальное положение вещей и видишь, как ее закапывают в четыре руки вместе с дутым рейтингом.

Брезгливость, жалость и омерзение - ничего больше испытывать не получается.

Пока только команда ЗЕ не позволяет себе слиться в экстазе с остальными претендентами на трон и не включает говнометы.

Но, боюсь, что и им не оставят выбора.

Все против всех. Интересно, кто за Украину? Не на словах, на деле? Сколько разных (интимных и не очень) подробностей мы узнаем о наших кандидататах?

Телевидение, кроме дежурного Диван-ТВ, я уже выключил. Интересно, выдержу ли я до конца эпической говнобитвы с включенным интернетом?

Ненависть - это то, что мы легко продуцируем и так же легко поглощаем. По высказываниям оппонента определить его пол сложнее, чем название канала, который его зомбирует.

К выборам общество определенно созреет для мордобоя. Его к этому успешно готовят.

Увы.

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