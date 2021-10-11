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    Думки вголос

    Навіщо Медведєв написав людиноненависницьку статтю про Україну

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

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    Медведєв зробив висновок, що з українською владою нема про що розмовляти - Навіщо Медведєв написав людиноненависницьку статтю про Україну
    Медведєв зробив висновок, що з українською владою нема про що розмовляти

    Українська тема – це такий спосіб привернути до себе увагу в Росії

    Мовою оригіналу

    Обсуждали сегодня утром в эфире канала «Дождь» очередную статью представителя российской власти об Украине.

    Если кто не в курсе, то зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вышел из состояния «сна» (периодически с ним такое случается), и решил написать на редкость антиукраинскую статью (вышла в издании «Коммерсант»).

    Я бы даже сказала – человеконенастническую. Называется она «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством», и дальше пять коротких полемических тезисов. Но ни тезисов, ни полемики в этом тексте нет. Зато есть оскорбления и стилистика даже не уровня пропагандиста, а человека, буквально призывающего к ненависти.

    Мы в Украине уже привыкли к пропагандистским штампам со стороны РФ – про историю, «русофобию», «братский народ»/одновременно «неонацистов». И тд. Но так чтоб от официального лица звучали прямые оскорбления - это какой-то новый «уровень». В одном из пунктов доходит даже до упоминания и перенесения на современные реалии темы погромов, что вообще за гранью.

    Я не хочу пересказывать написанное, потому что особо пересказывать нечего. Но так если обобщить, то можно выделить два блока – собственно уничижительная стилистика в адрес самой Украины (в общем, попытка дегуманизации) и стандартная мантра о том, какой плохой Запад, цель которого использовать Украину как анти-Россию. Хотя это как раз сама Россия, начиная с 2014 года, перешла от догоняющей стратегии в отношениях с Западом к стратегии взлома. Пересмотр границ с Украиной от 1991 года, вмешательство в выборы в ряде стран, устранение людей на территории других государств, кибератаки и тд. Это и есть действия в направлении взлома системы, сложившейся после Второй Мировой войны. Ну и в конце Медведев делает вывод, что с действующей украинской властью не о чем разговаривать, и надо просто дождаться следующей, которая будет иначе настроена по отношению к РФ. Не думаю, что у российских властей сегодня есть иллюзии относительно того, что в Украине в принципе может быть пророссийская власть (общество это не приемлет). Это, скорее, сознательная попытка снять с себя ответственность за ошибки, начиная с 2014 года, и перенести ответственность на украинских политиков.

    Зачем это все написал Медведев? Давно подмечено, что украинская тема – это такой способ привлечения внимания к себе (как на уровне внутриэлитной конкуренции, так и на уровне общества). Также это может быть связано с обращением к определённым западным политикам. Но тон и стилистика, который использует Медведев, дискредитирует саму российскую власть.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: Росія Дмитро Медведєв путінський режим
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    Навіщо Медведєв написав людиноненависницьку статтю про Україну