Офіційно: стала відома позиція ЄС щодо можливої війни Тайваню та Китаю

ЄС підтримав політику єдиного Китаю, але проти приєднання Тайваню силою

Євросоюз розглядає Тайвань як свого партнера в галузі економіки та високих технологій в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, але без дипломатичного визнання його як держави, заявила Набіла Массралі, представник голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

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«Ми зацікавлені підтримувати мир і стабільність, статус-кво в Тайванській протоці, і, звичайно, політика ЄС-Китай визнає уряд КНР як єдиний законний китайський уряд, тоді як ми продовжуємо відносини дружби та тісної співпраці з Тайванем по всіх секторах», - сказала вона на брифінгу, відповідаючи на питання про відносини ЄС із КНР та Тайванем.

Вона зазначила, що політика ЄС щодо КНР не змінювалася, це «політика єдиного Китаю, що означає співпрацю з Тайванем без його дипломатичного визнання, і ми продовжуємо дотримуватись цієї політики».

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Глава служби офіційних представників Єврокомісії Ерік Мамер роз'яснив: «Ми завжди повторювали, що виступаємо проти будь-якого нарощування напруженості в Тайванській протоці і засуджуватимемо будь-яку спробу нав'язати об'єднання Тайваню з Китаєм із застосуванням військової сили».

За його словами, всі відповідні заяви ЄС виходять із нинішнього статусу. У ЄС хочуть, щоб він таким зберігався. «Проблеми треба вирішувати через діалог, а не через військову конфронтацію», – наголосив Мамер.

Євросоюз, що стосується його ставлення до політики «єдиного Китаю» та того, що це означає для Тайваню, доводить свою позицію до Пекіна в дуже зрозумілій манері. У Брюсселі переконані, що будь-які зміни мають відбуватися на основі обговорень. У зв'язку з цим представник ЄК нагадав про нещодавній візит до КНР голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, яка торкалася там «проблеми Тайванської протоки».

Напередодні Боррель в опублікованому в його блозі тексті виступу, який планувався для відкладеного через позитивний тест на COVID-19 візиту до Китаю, закликав Пекін до відповідальності по відношенню до проблеми Тайваню. Він підтвердив, що Європа, як і раніше, віддана політиці єдиного Китаю. Але «будь-які спроби змінити статус-кво силою були б неприйнятними», йдеться у промові глави європейської дипломатії.

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