Витік даних США: Тайвань вразливий до нападу Китаю з повітря

Китай має значну військову перевагу в повітрі

Протиповітряна оборона Тайваню не має можливості виявляти точні запуски ракет.

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Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на оцінки Пентагону. У повідомленні йдеться, що Тайвань навряд чи перешкодить китайській військовій перевазі в повітрі.

Тактика використання Китаєм цивільних кораблів у військових цілях послабила здатність розвідувальних служб США виявляти очікуване вторгнення.

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За попередніми оцінками, офіційні особи Тайваню сумніваються, що їхня протиповітряна оборона може начебто точно виявляти запуски ракет. Лише половина літаків Тайваню повністю готові до польотів.

Водночас переміщення літаків до укриттів займе щонайменше тиждень. Секретні документи Тайваню свідчать про те, що Військово-повітряні сили Китаю мали б набагато кращі можливості для раннього встановлення контролю над небом, ніж війська РФ в Україні.

Нагадаємо, голова КНР Сі Цзіньпін заявив військовослужбовцям Народно-визвольної армії Китаю про необхідність посилити підготовку до реальних бойових дій.

Ще раніше повідомлялося, що Китай, імовірно, готується до початку війни проти Тайваню. Про це заявив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф У Джозеф в інтерв'ю CNN.