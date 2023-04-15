Китай відмовив Блінкену у візиті: названо причину

Блінкен готовий вирушити до Китаю, як тільки для цього дозріють відповідні умови

Пекін затримує візит через занепокоєння «шпигунською кулею»

Китай відмовив держсекретарю США Ентоні Блінкену у візиті через побоювання, що ФБР опублікує результати розслідування інциденту зі збитим китайським аеростатом. Про це повідомила газета Financial Times.

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За її даними, Пекін заявив Вашингтону, що не готовий обрати нову дату для поїздки, яку глава американської дипломатії скасував у лютому, доки не зрозумілі плани адміністрації США щодо результатів розслідування.

Нагадаємо, днями Блінкен заявив, що вирушить з візитом до Китаю, як тільки для цього дозріють відповідні умови. За його словами, Сполучені Штати вважають за важливе продовжувати шукати шляхи зміцнення відносин з Китаєм. Він також наголосив, що відносини між Пекіном та Вашингтоном одні з найзначніших, а також найскладніших.

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Як відомо, 2 лютого в повітряному просторі США виявили китайську кулю. Одне з місць, де її помітили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію аеростату.

Пентагон повідомив, яку загрозу становила збита над США куля.

Через цей інцидент США вже ввели санкції проти шести китайських компаній.