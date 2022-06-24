Чим завжди завершується «Кузькіна мать»

Коли влада перестає спілкуватись із суспільством, у неї зникає відчуття реальності

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24 июня 1959 года во время осмотра американской выставки в Сокольниках Никита Хрущев пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону показать «кузькину мать». В итоге, хрущевская «кузькина мать» стала асоциироваться с «политическим субъективизмом» и закончилась для Хрущева отставкой (с формулировкой «за волюнтаризм»).

Субъективизм в политике – довольно распространенная «политическая болезнь» в постсоветских странах. Ведь зачастую не оппозиция ломает существующую политическую систему, а сама власть. А начинается все с отказа от институциональных форм контроля и регулирования процессами. Дальше следуют действия, основанные на вере во всесилие административных и силовых решений, и не учитывающие объективные закономерности истории и реальные обстоятельства современного развития страны.

Когда власть теряет обратную связь с обществом, у нее постепенно атрофируется ощущение реальности, понимание настоящих, а не надуманных угроз. В конечном итоге – политический субъективизм приводит к потере правящим классом интуиции и сворачиванию с исторического пути.

Действующая российская власть в этом смысле переплюнула всех. Путин, ностальгирующий по СССР, обнулил итоги самого СССР, которыми пользовалась РФ. От победителя - к агрессору. Это надо уметь.

Джерело: блог Олесі Яхно

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