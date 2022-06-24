  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олеся Яхно
  4. Чим завжди завершується «Кузькіна мать»
рус
    Думки вголос

    Чим завжди завершується «Кузькіна мать»

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Микита Хрущов весь час хотів втерти носи американцям. Але не вийшло - Чим завжди завершується «Кузькіна мать»
    Микита Хрущов весь час хотів втерти носи американцям. Але не вийшло

    Коли влада перестає спілкуватись із суспільством, у неї зникає відчуття реальності

    Мовою оригіналу

    24 июня 1959 года во время осмотра американской выставки в Сокольниках Никита Хрущев пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону показать «кузькину мать». В итоге, хрущевская «кузькина мать» стала асоциироваться с «политическим субъективизмом» и закончилась для Хрущева отставкой (с формулировкой «за волюнтаризм»).

    Субъективизм в политике – довольно распространенная «политическая болезнь» в постсоветских странах. Ведь зачастую не оппозиция ломает существующую политическую систему, а сама власть. А начинается все с отказа от институциональных форм контроля и регулирования процессами. Дальше следуют действия, основанные на вере во всесилие административных и силовых решений, и не учитывающие объективные закономерности истории и реальные обстоятельства современного развития страны.

    Когда власть теряет обратную связь с обществом, у нее постепенно атрофируется ощущение реальности, понимание настоящих, а не надуманных угроз. В конечном итоге – политический субъективизм приводит к потере правящим классом интуиции и сворачиванию с исторического пути.

    Действующая российская власть в этом смысле переплюнула всех. Путин, ностальгирующий по СССР, обнулил итоги самого СССР, которыми пользовалась РФ. От победителя - к агрессору. Это надо уметь.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти історія США війна путін Україна СРСР влада окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Висоцький
    Сергій Висоцький

    Народний депутат 8 скликання

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Михайло Гончар
    Михайло Гончар

    Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

    Михайло Самусь
    Михайло Самусь

    Заступник директора ЦДАКР з міжнародних питань

    Олег Шамшур
    Олег Шамшур

    Надзвичайний та Повноважний Посол, заступник міністра закордонних справ України (2004–2005), посол України у США (2006–2010), посол України у Франції (2014–2020)

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чим завжди завершується «Кузькіна мать»