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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Путін виграє час і як це вплине на Україну

glavcom.ua
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Путін виграв зараз ще десь 60 днів
колаж: glavcom.ua

Стратегія Путіна після переговорів

На переговорах Путін виграв найголовніше зараз для себе – час. Але, як завжди у таких випадках, він звузив поле для маневрів.

Ключовою ціллю Трампа досі залишається припинення вогню, як базова точка старту переговорів.

Для нас вкрай важливо, що Білий дім, устами Рубіо жорстко заявив, що тема припинення допомоги Україні, у тому числі і розвідданих, взагалі не обговорювалося.

Нагадаю, Кремль 19 березня це подав, як свою базову вимогу до продовження переговорів про мир.

Але повернімося до Путіна. У нього поки проглядається наступна стратегія:

  1. Тягнути час і спробувати максимально втягнути США у спільний з росіянами іранський кейс, а також максимально просунутим в економічному big deal, який був запропонований американцям ще в Ер-Ріяді.
  2. Спробувати звинувачувати Україну у зриві переговорів, щоб добиватися припинення допомоги.
  3. Максимально боротися проти майбутнього розміщення миротворців, але в майбутньому, в обмін на миротворців, спробувати добитися визнання окупованих територій російськими.
  4. Хаотизація внутрішніх процесів в Україні.

Все, як бачимо, доволі примітивно.

Тепер трошки про часові рамки. Якщо йти за сценарієм Трампа, то перемирʼя він хотів би підписати до 20.04 (Великодня).

Далі у Путіна буде ще, як мінімум, 30 днів, щоб спробувати втілювати у життя свої плани.

І головне, у цей час Трамп не зможе жорстко тиснути на експорт російської нафти. Тобто Путін виграв зараз десь 60 днів.

Все інше: по типу того, що американці нас здали і т.д. – поки міфологія.

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Джерело
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Теги: путін росія війна Україна

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