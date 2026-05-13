Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп назвав єдину річ, яка його мотивує

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Трамп назвав єдину річ, яка його мотивує
Трамп різко висловився про проблеми американців на тлі конфлікту з Іраном
фото: Reuters

Президент США заявив, що заради цього готовий ігнорувати фінансові проблеми американців

Президент США Дональд Трамп заявив, що фінансові труднощі американців не впливають на його рішення щодо політики стосовно Ірану. Головним пріоритетом для глави Білого дому залишається недопущення появи у Тегерана ядерної зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням агенцію Reuters.

Перед вильотом до Китаю Трамп вкотре наголосив, що саме ядерна програма Ірану є ключовою темою для його адміністрації.

«Єдине, що має значення, коли я говорю про Іран, це те, що вони не можуть мати ядерну зброю», – сказав президент США.

За словами Трампа, саме прагнення не допустити появи ядерної зброї у Тегерана визначає його політичні рішення щодо Ірану. Водночас економічні труднощі громадян США, як випливає з його заяви, не є для нього визначальним фактором.

«Я не думаю про фінансове становище американців. Я не думаю ні про кого. Я думаю про одне: ми не можемо дозволити Ірану мати ядерну зброю. От і все. Це єдине, що мене мотивує», – заявив Трамп.

Після резонансу навколо слів президента директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг уточнив позицію адміністрації. За його словами, Трамп насамперед керується питаннями національної безпеки.

«Іран не може мати ядерну зброю, і якщо не буде вжито заходів, у них вона з'явиться, що загрожує всім американцям», – сказав Чунг.

Як зазначає Reuters, відмова Ірану від ядерної програми та передачі вже збагаченого урану залишається головною вимогою Вашингтона для укладення потенційної мирної угоди між сторонами. Водночас Тегеран відмовляється повністю згортати свої ядерні амбіції, через що переговорний процес продовжується.

Нагадаємо, що дані американської розвідки свідчать про швидке відновлення військової потужності Ірану всупереч заявам Білого дому. 

Тегеран знову отримав оперативний доступ до 30 із 33 ракетних об'єктів безпосередньо вздовж Ормузької протоки, що дозволяє йому напряму загрожувати нафтовим танкерам та американським військовим кораблям.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп війна США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дата переговорів між США та Іраном не визначена
Білий дім зробив заяву про наступний раунд переговорів з Іраном
16 квiтня, 01:23
Світ переходить до накопичення нафти, що веде до подорожчання товарів
Дешева нафта зникла: світ перейшов до нової моделі витрат
17 квiтня, 08:40
РФ атакувала столицю
У Києві дрон влетів у багатоповерхівку: удар потрапив на відео
16 квiтня, 07:42
Захисникові назавжди 40 років
Поліг внаслідок удару ворожого дрона на Харківщині. Згадаймо Миколу Приймака
27 квiтня, 09:00
Сили оборони уразили російську реактивну систему залпового вогню «Торнадо-С»
Сили оборони уразили кілька стратегічних об'єктів ворога на півдні та сході
27 квiтня, 16:25
5 травня 2025 року Джулі Девіс завітала до України
Ще одна посолка США в Україні може залишити посаду через Трампа – FT 
28 квiтня, 22:46
Воїни річкової флотилії
35 бойових виходів на лівий берег Дніпра. Герой України розповів про специфіку бою на воді
1 травня, 21:18
Марко Рубіо відвідав родинне весілля і розважив гостей
Держсекретар США Марко Рубіо став діджеєм на весіллі
3 травня, 17:47
Обмеження стосуються тих, хто підтримує повномасштабну агресію РФ проти України
Нова Зеландія запровадила новий пакет санкцій проти Росії
7 травня, 09:36

Політика

Рубіо завдяки хитрощам зміг поїхати до Китаю попри санкції – The Guardian
Рубіо завдяки хитрощам зміг поїхати до Китаю попри санкції – The Guardian
Трамп назвав єдину річ, яка його мотивує
Трамп назвав єдину річ, яка його мотивує
«Золотий купол» Трампа коштуватиме набагато більше, ніж він спочатку заявляв
«Золотий купол» Трампа коштуватиме набагато більше, ніж він спочатку заявляв
Пройшов перший півфінал Євробачення-2026, БпЛА атакували Росію: головне за ніч 13 травня
Пройшов перший півфінал Євробачення-2026, БпЛА атакували Росію: головне за ніч 13 травня
NYT: Іран зберігає значний ракетний потенціал
NYT: Іран зберігає значний ракетний потенціал
Велика Британія відправить дрони, літаки та військовий корабель для охорони Ормузької протоки
Велика Британія відправить дрони, літаки та військовий корабель для охорони Ормузької протоки

Новини

В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua