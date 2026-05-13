Трамп назвав єдину річ, яка його мотивує

Трамп різко висловився про проблеми американців на тлі конфлікту з Іраном

Президент США заявив, що заради цього готовий ігнорувати фінансові проблеми американців

Президент США Дональд Трамп заявив, що фінансові труднощі американців не впливають на його рішення щодо політики стосовно Ірану. Головним пріоритетом для глави Білого дому залишається недопущення появи у Тегерана ядерної зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням агенцію Reuters.

Перед вильотом до Китаю Трамп вкотре наголосив, що саме ядерна програма Ірану є ключовою темою для його адміністрації.

«Єдине, що має значення, коли я говорю про Іран, це те, що вони не можуть мати ядерну зброю», – сказав президент США.

За словами Трампа, саме прагнення не допустити появи ядерної зброї у Тегерана визначає його політичні рішення щодо Ірану. Водночас економічні труднощі громадян США, як випливає з його заяви, не є для нього визначальним фактором.

«Я не думаю про фінансове становище американців. Я не думаю ні про кого. Я думаю про одне: ми не можемо дозволити Ірану мати ядерну зброю. От і все. Це єдине, що мене мотивує», – заявив Трамп.

Після резонансу навколо слів президента директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг уточнив позицію адміністрації. За його словами, Трамп насамперед керується питаннями національної безпеки.

«Іран не може мати ядерну зброю, і якщо не буде вжито заходів, у них вона з'явиться, що загрожує всім американцям», – сказав Чунг.

Як зазначає Reuters, відмова Ірану від ядерної програми та передачі вже збагаченого урану залишається головною вимогою Вашингтона для укладення потенційної мирної угоди між сторонами. Водночас Тегеран відмовляється повністю згортати свої ядерні амбіції, через що переговорний процес продовжується.

Нагадаємо, що дані американської розвідки свідчать про швидке відновлення військової потужності Ірану всупереч заявам Білого дому.

Тегеран знову отримав оперативний доступ до 30 із 33 ракетних об'єктів безпосередньо вздовж Ормузької протоки, що дозволяє йому напряму загрожувати нафтовим танкерам та американським військовим кораблям.