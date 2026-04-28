США погрожують санкціями за обслуговування авіації Ірану

glavcom.ua
Скотт Бессент заявив, що Міністерство фінансів «без вагань вживатиме заходів проти будь-яких третіх сторін, які сприяють або ведуть бізнес з іранськими організаціями»

Після відновлення Іраном комерційних авіарейсів міністр фінансів США Скотт Бессент виступив із суворим попередженням на адресу міжнародної спільноти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Бессент заявив, що країни мають відмовити іранським цивільним літакам у наданні будь-яких послуг, включаючи заправку пальним, технічне обслуговування, забезпечення харчуванням чи сплату посадкових зборів. Міністерство фінансів США готове без зволікань запроваджувати санкції проти будь-яких третіх сторін, які сприятимуть роботі іранських організацій або вестимуть із ними бізнес.

Водночас Бессент зазначив, що через запроваджену Сполученими Штатами блокаду нафтова промисловість Ірану вже перебуває у стані глибокого спаду та починає зупиняти видобуток. За прогнозами міністра, найближчим часом нафтоперекачувальна система країни зазнає краху, що неминуче призведе до гострого дефіциту бензину на іранському внутрішньому ринку.

Раніше президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News заявив, що іранська нафтова система може вийти з ладу вже за три дні. 

За його словами, американська блокада Ормузької протоки виявилася успішною: через відсутність танкерів для вивезення сировини нафтові сховища країни переповнені. Це створює надмірний тиск, який загрожує «внутрішнім вибухом» усієї інфраструктури – як механічної частини, так і підземних комунікацій.

Як відомо, Іран висунув США нову пропозицію щодо відкриття Ормузької протоки та припинення війни, при цьому переговори з ядерних питань було відкладено на пізніший термін. 

Пропозиція, передана США через пакистанських посередників, насамперед спрямована на врегулювання кризи навколо протоки та американської блокади.

