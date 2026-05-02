Пухнасте «підкріплення». Бійці 92-ї ОШБр показали новонароджених кошенят

Військові дбають про пухнастиків: годують, няньчать і навіть дозволяють їм спати у шоломах

Пухнастики стали справжньою віддушиною для військових на передовій

На одному з напрямків фронту у бійців роти безпілотних наземних систем 92-ї окремої штурмової бригади з’явилося незвичайне «підкріплення» – троє кошенят, які народилися просто в зоні бойових дій. Про це військові розповіли на своїй сторінці у соцмережі, пише «Главком».

Їхня мама – кішка, яку військові ще восени прихистили під час виконання завдань на Харківському напрямку. Спочатку її просто підгодовували, а згодом вона залишилася разом із підрозділом і стала частиною «бойової родини».

Бійці називали її просто – Киця.

Коли підрозділ змінив позиції, кішку забрали із собою. Вже на новому місці вона привела трьох кошенят. Малюків жартома назвали на честь наземних роботизованих комплексів – «Рись», «Воля» і «Тарган».

Тепер військові дбають про пухнастиків: годують, няньчать і навіть дозволяють їм спати у шоломах.

До слова, під час війни в Україні почали з’являтися перегузні – червонокнижні хижаки родини Куницевих, яких десятиліттями майже не бачили у природі країни. Їх фіксують біля позицій військових та в прифронтових районах, куди вони приходять у пошуках безпеки.