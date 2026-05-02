Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Пухнасте «підкріплення». Бійці 92-ї ОШБр показали новонароджених кошенят

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Військові дбають про пухнастиків: годують, няньчать і навіть дозволяють їм спати у шоломах
фото: facebook.com/92ndSAB

Пухнастики стали справжньою віддушиною для військових на передовій

На одному з напрямків фронту у бійців роти безпілотних наземних систем 92-ї окремої штурмової бригади з’явилося незвичайне «підкріплення» – троє кошенят, які народилися просто в зоні бойових дій. Про це військові розповіли на своїй сторінці у соцмережі, пише «Главком».

фото: facebook.com/92ndSAB

Їхня мама – кішка, яку військові ще восени прихистили під час виконання завдань на Харківському напрямку. Спочатку її просто підгодовували, а згодом вона залишилася разом із підрозділом і стала частиною «бойової родини».

фото: facebook.com/92ndSAB

Бійці називали її просто – Киця.

Коли підрозділ змінив позиції, кішку забрали із собою. Вже на новому місці вона привела трьох кошенят. Малюків жартома назвали на честь наземних роботизованих комплексів – «Рись», «Воля» і «Тарган».

фото: facebook.com/92ndSAB

Тепер військові дбають про пухнастиків: годують, няньчать і навіть дозволяють їм спати у шоломах.

До слова, під час війни в Україні почали з’являтися перегузні – червонокнижні хижаки родини Куницевих, яких десятиліттями майже не бачили у природі країни. Їх фіксують біля позицій військових та в прифронтових районах, куди вони приходять у пошуках безпеки. 

Теги: війна фронт тварини військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua