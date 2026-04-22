Фіцо відмовився від участі у параді в Москві до 9 травня

Фіцо не долучиться до урочистостей у Москві, однак поїздку не скасував

Прем’єр Словаччини заявив, що відвідає Німеччину та покладе квіти до могили невідомого солдата

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не братиме участі у військовому параді в Москві з нагоди завершення Другої світової війни. Натомість він планує відвідати Німеччину та вшанувати пам’ять жертв нацистських злочинів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на словацькі медіа.

За словами Фіцо, він має намір покласти квіти до могили невідомого солдата, однак участі у військових урочистостях у столиці Росії не передбачає. Перед цим словацький прем’єр відвідає Мюнхен, де планує побувати в одному з меморіальних комплексів, пов’язаних із жертвами нацизму.

Окрім цього, найближчими днями глава уряду Словаччини візьме участь у міжнародних заходах. Зокрема, у четвер і п’ятницю він перебуватиме на неформальному саміті на Кіпрі, де обговорюватимуться питання міжнародної політики та зміцнення Європейського Союзу.

Як повідомлялося раніше, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує здійснити поїздку до Москви 9 травня, однак стикається з логістичними обмеженнями. Зокрема, країни Балтії відмовили у наданні дозволу на проліт літака словацького урядового борту.

У зв’язку з цим словацька сторона почала шукати альтернативні маршрути. За даними польського агентства PAP, Братислава звернулася до Польщі з проханням дозволити проліт літака Фіцо до Росії. Речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр підтвердив отримання відповідного запиту.

Нагадаємо, що премʼєр-міністр Словаччини заявив, що Братислава найближчими днями подасть судовий позов, де оскаржуватиме рішення ЄС про заборону імпорту російського газу.

Словацький прем’єр заявив, що санкційні рішення та питання зовнішньої політики мають ухвалюватися одноголосно. Угорщина вже подала позов проти заборони, а Словаччина раніше заявляла, що зробить те саме. Фіцо зазначив, що уряд подасть свій позов до 27 квітня.