Трамп звинуватив керівництво Ірану у зриві угоди про мир

Аліна Самойленко
Трамп: Послухайте, мені довелося мати з ними справу чотири чи п’ять разів – вони змінюють свою думку. Це керівництво – дуже безчесні люди
фото: AP

Дональд Трамп назвав іранських лідерів безчесними політиками

Президент США Дональд Трамп висловив незадоволення перебігом переговорів щодо завершення конфлікту в Ірані. Під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті він зазначив, що іранська сторона демонструє непослідовність, змінюючи позицію в моменти, коли згода здається майже досягнутою. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Трамп охарактеризував іранських лідерів як безчесних політиків, зауваживши, що за час своєї роботи йому неодноразово доводилося стикатися з їхньою мінливістю. Він порівняв таку поведінку з досвідом у бізнесі, коли партнери раптово відмовляються від попередніх домовленостей. За словами президента, навіть після того, як до влади прийшли більш розсудливі представники після загибелі попереднього керівництва внаслідок ударів, прогресу в укладанні угоди не відбулося.

Глава Білого дому поскаржився на бюрократичні затримки та маніпуляції з документами. Він підкреслив, що замість швидкої підготовки узгодженого тексту іранська сторона свідомо затягує процес передачі паперів. Попри труднощі в переговорах, Дональд Трамп завершив свій коментар твердженням, що ключова умова залишається незмінною: Іран за жодних обставин не отримає доступу до ядерної зброї.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що в нього є «найкращий план» щодо припинення війни з Іраном, знову назвавши іранську контрпропозицію «просто неприйнятною». 

«У мене є план – знаєте, це дуже простий план, я не розумію, чому ви не кажете прямо: Іран не може мати ядерної зброї», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп піддав критиці нові умови мирного врегулювання, запропоновані Тегераном. 

Свою реакцію Трамп опублікував в мережі Truth Social, де зазначив, що ознайомився з відповіддю «так званих представників Ірану» та вважає їхній внесок у переговорний процес «абсолютно неприйнятним».

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що режим припинення вогню між США та Іраном «все ще діє», попри нові удари та загострення ситуації в Ормузькій протоці. 

«Ні, ні, припинення вогню триває. Воно діє», – відповів Трамп на запитання журналістів про те, чи означають останні удари завершення перемир’я.

