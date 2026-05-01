Зірка фільму «Диявол носить Прада 2» з’явилася на публіці в образі з кольорами прапора України (фото)

Українці в мережі відреагували на образ зірки

Зірка фільму «Диявол носить Прада 2» Енн Гетевей відвідала легендарне американське шоу ведучого Джиммі Феллона «The Tonight Show» та нагадала про Україну. Про це пише «Главком» із посиланням на допис шоу в Іnstagram.

Енн Гетевей акторка Голлівуду, яка наразі найбільш відома за роллю у фільмі «Диявол носить Прада 2». На тлі прем'єри нової частини культового фільму зірка відвідала шоу «The Tonight Show», яке протягом років веде Джиммі Феллон.

Енн Гетевей відвідала легендарне американське шоу ведучого Джиммі Феллона «The Tonight Show»

На шоу Енн Гетевей завітала в елегантному костюмі від бренду Versace. Акторка була одягнена в білу сорочку та піджак зі штанами. Однак головною деталлю образу Енн Гетевей стала нагрудна хустка в синьо-жовтих кольорах.

Енн Гетевей обрала нагрудну хустку в синьо-жовтих кольорах

У мережі ця хустка привернула увагу українців. Під дописами зі світлинами актриси в образі із синьо-жовтою хусткою залишати коментарі українці. Українські користувачі дякували зірці за підтримку та залишали під фото жовті та блакитні емодзі у вигляді сердець.

Водночас інші користувачі вважають, що хустка акторки не стосується підтримки України. Деякі користувачі пишуть, що хустка не жовтого кольору, а помаранчевого, як баскетбольної команди, за яку вболіває Гетевей:

«А для чого вдавати що це підтримка України, якщо це не так?»

«Іноді кольори це просто кольори».

«Це синій і помаранчевий це кольори Нікс, які зараз у плейофф, вона часто на матчах буває і Джиммі теж».

«Це кольори баскетбольної команди, за яку вона вболіває! New York Knicks».

Енн Гетевей і Джиммі Феллон на шоу «The Tonight Show»

До слова, 30 квітня в Україні в прокат вийшла комедійна драма «Диявол носить Прада 2», де головну роль зіграла Енн Гетевей. Це друга частина фільму через 20 років після виходу популярного фільму «Диявол носить Прада». У новій стрічці можна побачити, як головні герої та їхні долі змінилися за 20 років.

Нагадаємо, американська акторка театру та кіно Енн Гетевей одягла на червону доріжку сукню від бренду української дизайнерки з Одеси. Зірка позувала в сукні українського бренду на прем'єрі фільму в Нью-Йорку