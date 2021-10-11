  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Не зупиняє навіть «Північний потік – 2». ЄС хоче купити в Росії більше газу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У країн ЄС, як і раніше, є потреба в російському газі - Не зупиняє навіть «Північний потік – 2». ЄС хоче купити в Росії більше газу
    У країн ЄС, як і раніше, є потреба в російському газі
    фото: discover24.ru

    Євросоюз усвідомлює, що Кремль здійснює тиск за допомогою «Північного потоку – 2», але Європі потрібен газ

    Можливо, Європі доведеться попросити більше російського газу, ніж було обумовлено раніше. Про це заявив верховний представник ЄС у закордонних справах і політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю газеті El Pais.

    Так, дипломат відповів на питання про тиск, який Москва здійснює за допомогою газопроводу «Північний потік – 2». На думку Борреля, російська сторона дійсно використовує проєкт в своїх цілях. Однак і у країн ЄС, як і раніше, є потреба в російському газі.

    Зазначимо, у понеділок, 11 жовтня, біржова ціна на газ в Європі впала нижче $1000 за тисячу кубометрів. При цьому протягом декількох тижнів у вересні і на початку жовтня вартість газу в Європі безперервно зростала, встановивши кілька рекордів. 6 жовтня пальне коштувало $1924 за тисячу кубометрів.

    Напередодні 10 європейських країн запропонували вихід з енергокризи.

    Також у Європі назвали спосіб обходу обмежень для «Північного потоку – 2».

    До слова, глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох заявив, що НАТО побоюється збільшення російської військової присутності в Балтійському морі, адже для цього Росія може скористатися газопроводом «Північний потік – 2».

    Читайте також:
    Теги: ЄС Росія енергетика газ політика Північний потік-2
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Не зупиняє навіть «Північний потік – 2». ЄС хоче купити в Росії більше газу