Не зупиняє навіть «Північний потік – 2». ЄС хоче купити в Росії більше газу

У країн ЄС, як і раніше, є потреба в російському газі

Євросоюз усвідомлює, що Кремль здійснює тиск за допомогою «Північного потоку – 2», але Європі потрібен газ

Можливо, Європі доведеться попросити більше російського газу, ніж було обумовлено раніше. Про це заявив верховний представник ЄС у закордонних справах і політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю газеті El Pais.

Так, дипломат відповів на питання про тиск, який Москва здійснює за допомогою газопроводу «Північний потік – 2». На думку Борреля, російська сторона дійсно використовує проєкт в своїх цілях. Однак і у країн ЄС, як і раніше, є потреба в російському газі.

Зазначимо, у понеділок, 11 жовтня, біржова ціна на газ в Європі впала нижче $1000 за тисячу кубометрів. При цьому протягом декількох тижнів у вересні і на початку жовтня вартість газу в Європі безперервно зростала, встановивши кілька рекордів. 6 жовтня пальне коштувало $1924 за тисячу кубометрів.

Напередодні 10 європейських країн запропонували вихід з енергокризи.

Також у Європі назвали спосіб обходу обмежень для «Північного потоку – 2».

До слова, глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох заявив, що НАТО побоюється збільшення російської військової присутності в Балтійському морі, адже для цього Росія може скористатися газопроводом «Північний потік – 2».