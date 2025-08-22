Головна Світ Політика
search button user button menu button

Орбан поскаржився Трампу через удар по нафтопроводу «Дружба»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Орбан поскаржився Трампу через удар по нафтопроводу «Дружба»
Дональд Трамп нібито відповів на звернення Орбана
фото: Віктор Орбан

Орбан поскаржився Трампу через удар по нафтопроводу «Дружба», – ЗМІ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа президенту США Дональду Трампу, в якому поскаржився на нібито удар України по нафтопроводу «Дружба». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Magyar Nemzet.

Газета опублікувала копію листа Орбана та відповідь Трампа.

У своєму листі угорський прем'єр-міністр стверджує, що нафтопровід «Дружба» є єдиним способом імпорту нафти для Угорщини та Словаччини. Орбан зазначає, що Угорщина підтримує Україну бензином та електроенергією, а у відповідь «вони бомбардують інфраструктуру, яка нас постачає».

Орбан поскаржився Трампу через удар по нафтопроводу «Дружба» фото 1
фото: Magyar Nemzet

«Це дуже недружній жест! Я бажаю президенту Трампу успіхів у його прагненні до миру», – написав Орбан.

Згідно з опублікованою копією, Дональд Трамп нібито відповів на звернення Орбана.

«Вікторе, мені не подобається те, що я чую – я дуже злий через це. Передай Словаччині, що ти мій великий друг», – йдеться у відповіді.

Як відомо, глава МЗС Словаччини Юрай Бланар разом із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто звернулися до Єврокомісії із закликом забезпечити енергетичну безпеку країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tа3.

Перебої після українських атак на нафтопровід триватимуть щонайменше п'ять днів, заявили міністри закордонних справ Словаччини та Угорщини у спільному листі до Європейської комісії (ЄК).

Читайте також:

Теги: нафта війна Дональд Трамп Угорщина Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари СБУ вглиб РФ посилюють політичні аргументи України
Успішні атаки вглиб РФ посилюють позиції України на переговорах
12 серпня, 12:03
Анна вважається святою, яка була матір’ю Пресвятої Богородиці Марії
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
«Наш край» знову в сідлі. Чому Верховний Суд зняв заборону з партії Деркача та Сальдо?
«Наш край» знову в сідлі. Чому Верховний Суд зняв заборону з партії Деркача та Сальдо? Право
6 серпня, 08:00
Головні новини ночі проти 23 липня
Дрони атакували Суми та Кривий Ріг, нові угоди Трампа: головне за ніч
23 липня, 05:45
Прем'єр-міністр Таїланду: Ми домовилися про припинення вогню, яке буде дотримуватися обома сторонами добросовісно
Таїланд і Камбоджа домовилися про припинення вогню
28 липня, 15:09
Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку
Удар по Одещині: спалахнула пожежа на радіоринку, пошкоджено будинок
4 серпня, 08:07
«Шахтар» проти «Карпат»
Чемпіонат України: «Шахтар» зіграв внічию з «Карпатами»
10 серпня, 20:37
Сирський наголосив, що зі зміною характеру бойових дій та збільшенням глибини фронту через ударні дрони евакуація значно ускладнилася
Через зміну характеру війни евакуація поранених ускладнилася – Сирський
11 серпня, 14:38
Зеленський після переговорів з іноземними лідерами відповів, чи вийдуть ЗСУ з Донбасу
Зеленський після переговорів з іноземними лідерами відповів, чи вийдуть ЗСУ з Донбасу
13 серпня, 18:13

Політика

Орбан поскаржився Трампу через удар по нафтопроводу «Дружба»
Орбан поскаржився Трампу через удар по нафтопроводу «Дружба»
Хакери, що «зламали» «Аерофлот», поділилися деталями своєї роботи
Хакери, що «зламали» «Аерофлот», поділилися деталями своєї роботи
Reuters: Путін висунув нові умови миру
Reuters: Путін висунув нові умови миру
Орєшніком по Банковій? Лукашенко розказав про «милосердя» Путіна
Орєшніком по Банковій? Лукашенко розказав про «милосердя» Путіна
«Іди додому, Іване». У Празі відбулася акція під посольством РФ
«Іди додому, Іване». У Празі відбулася акція під посольством РФ
Міністри оборони країн НАТО обговорили гарантії безпеки України
Міністри оборони країн НАТО обговорили гарантії безпеки України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
15K
У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ
3349
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
2965
Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко
2086
Втрати ворога станом на 22 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
20 серпня, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
20 серпня, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
20 серпня, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua