Орбан поскаржився Трампу через удар по нафтопроводу «Дружба», – ЗМІ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа президенту США Дональду Трампу, в якому поскаржився на нібито удар України по нафтопроводу «Дружба». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Magyar Nemzet.

Газета опублікувала копію листа Орбана та відповідь Трампа.

У своєму листі угорський прем'єр-міністр стверджує, що нафтопровід «Дружба» є єдиним способом імпорту нафти для Угорщини та Словаччини. Орбан зазначає, що Угорщина підтримує Україну бензином та електроенергією, а у відповідь «вони бомбардують інфраструктуру, яка нас постачає».

фото: Magyar Nemzet

«Це дуже недружній жест! Я бажаю президенту Трампу успіхів у його прагненні до миру», – написав Орбан.

Згідно з опублікованою копією, Дональд Трамп нібито відповів на звернення Орбана.

«Вікторе, мені не подобається те, що я чую – я дуже злий через це. Передай Словаччині, що ти мій великий друг», – йдеться у відповіді.

Як відомо, глава МЗС Словаччини Юрай Бланар разом із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто звернулися до Єврокомісії із закликом забезпечити енергетичну безпеку країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tа3.

Перебої після українських атак на нафтопровід триватимуть щонайменше п'ять днів, заявили міністри закордонних справ Словаччини та Угорщини у спільному листі до Європейської комісії (ЄК).