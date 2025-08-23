Путін програв війну і тягне Росію у прірву

Путін – не Росія

Путіну потрібна війна і занепад Росії, щоб правити до своєї смерті, а не для того, щоб передати владу і величезне багатство наступнику, який, як прийнято у російській історії, відразу викине ще не охололий труп Путіна з місцевого мавзолею.

Путін прекрасно усвідомлює, що він уже не Лідер, не Арбітр нації і не «улюбленець долі», а старий, жовчний дід, який програв страшну війну в Україні. Еліта і «мовчазна більшість» Росії вже наполегливо підозрюють, що Путін невдаха, який тягне країну в прірву. Але, за традицією, в Росії не прийнято втручатися в хід історичної катастрофи.

Тому «політбюро», яке склалося за останні роки біля і навколо Путіна, не буде чекати милостей від Путіна, а буде змушене вирішувати його долю, поки він не почав чергову чистку свого оточення. Зупинка війни – це буде вже не рішення Путіна.

Для Путіна особиста влада набагато важливіша за долю Росії.