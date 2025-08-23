Головна Думки вголос Віктор Небоженко
Віктор Небоженко Політолог, соціолог

Путін програв війну і тягне Росію у прірву

glavcom.ua
Коли еліта зрозуміє: Путін веде Росію у прірву
колаж: glavcom.ua

Путін – не Росія

Путіну потрібна війна і занепад Росії, щоб правити до своєї смерті, а не для того, щоб передати владу і величезне багатство наступнику, який, як прийнято у російській історії, відразу викине ще не охололий труп Путіна з місцевого мавзолею.

Путін прекрасно усвідомлює, що він уже не Лідер, не Арбітр нації і не «улюбленець долі», а старий, жовчний дід, який програв страшну війну в Україні. Еліта і «мовчазна більшість» Росії вже наполегливо підозрюють, що Путін невдаха, який тягне країну в прірву. Але, за традицією, в Росії не прийнято втручатися в хід історичної катастрофи.

Тому «політбюро», яке склалося за останні роки біля і навколо Путіна, не буде чекати милостей від Путіна, а буде змушене вирішувати його долю, поки він не почав чергову чистку свого оточення. Зупинка війни – це буде вже не рішення Путіна.

Для Путіна особиста влада набагато важливіша за долю Росії.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна путін Україна

Віктор Небоженко

Путін програв війну і тягне Росію у прірву
Путін програв війну і тягне Росію у прірву
Карма Росії
Карма Росії
Дві історичні помилки путінської Росії
Дві історичні помилки путінської Росії
Росіяни отримали бумеранг війни
Росіяни отримали бумеранг війни
Війна в Україні. Таємний задум Пекіна
Війна в Україні. Таємний задум Пекіна
Трамп між Путіним і Нетаньяху: хто сильніше його використовує?
Трамп між Путіним і Нетаньяху: хто сильніше його використовує?

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
