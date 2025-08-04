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В Україні пацієнти, хворі на рак, залишились без діагностики

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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В Україні пацієнти, хворі на рак, залишились без діагностики
Найближчі доступні апарати розташовані у сусідніх країнах, зокрема в Кракові чи Любліні
фото з відкритих джерел/ілюстративне

В Україні зупинилася робота ПЕТ-КТ апаратів, що загрожує діагностиці раку

В Україні виникла критична ситуація з діагностикою онкологічних захворювань. У Центрі ядерної медицини в Києві зупинився останній в країні працюючий ПЕТ-КТ апарат. Це ставить під загрозу сучасну діагностику багатьох видів раку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Віталія Червоненка.

ПЕТ-КТ (позитронно-емісійна томографія, поєднана з комп’ютерною томографією) є життєво важливим методом для точної діагностики та моніторингу ефективності лікування, зокрема, при лімфомі Годжкіна та інших онкологічних захворюваннях.

Загалом в Україні функціонувало три таких апарати:

  • У Київському міському онкоцентрі.
  • У приватному медичному центрі «Лісод».
  • У лікарні «Феофанія», який, за наявною інформацією, не працюватиме щонайменше до вересня.

Таким чином, наразі сучасна діагностика лімфоми Годжкіна та інших подібних видів раку в Україні стала практично неможливою. Найближчі доступні апарати знаходяться у сусідніх країнах, зокрема в Кракові чи Любліні (Польща).

У телефонній розмові з представниками медичного центу «Лісод» «Главкому» розповіли, що наразі триває встановлення обладнання, а запуск запланований на цей рік.

«Ми не можемо точно сказати через скільки часу будуть завершені роботи. Можливо місяць, а можливо і три, точно повідомити наразі не можемо. Орієнтуємось запустити обладнання вже цього року», – зазначили у медцетрі «Лісод».

Як зазначає Червоненко, раніше, щоб пройти це обстеження, потрібно було чекати в черзі один-два місяці.

«Тепер і цього немає. Ось так в тебе завис діагноз, ти ходиш два місяці, чекаєш вердикту, а тобі дзвонять за день до обстеження ввечері і кажуть – фінал, кіна не буде», – зазначає Червоненко.

Нагадаємо, китайські вчені з Онкологічного центру Пекінського університету та інших наукових інститутів розробили нову імунотерапію, яка суттєво продовжує життя онкохворим. Як повідомляє «Главком», дослідження опубліковано в науковому журналі The Lancet.

Метод під назвою CAR-T використовує генетично модифіковані імунні клітини для боротьби із так званими солідними (твердими) раковими пухлинами.

Згідно з першим у світі рандомізованим дослідженням, пацієнти із запущеними формами раку шлунка та шлунково-стравохідної сполуки (ГЕП), які отримували цю терапію, жили в середньому на 40% довше порівняно з тими, хто проходив стандартне лікування.

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Теги: Київ Україна рак онкологія методи лікування

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