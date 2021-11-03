Президентські вибори у Франції. У Кремля з'явився новий фаворит

Ультраправий Земмур уже заявив, що Москва набагато надійніший партнер, ніж США, Великобританія та Німеччина

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Кремль, похоже, начал подыскивать замену Марин Ле Пен на предстоящих президентских выборах во Франции в следующем году.

Что-то там пошло не так, раз Москва попросила Ле Пен вернуть займ в 10 миллионов евро, который в свое время ей предоставил российский банк.

Новый фаворит – ультраправых взглядов Эрик Земмур, который уже заявил, что Москва гораздо более надёжный партнёр, чем США, Великобритания и Германия.

Ну а в ответ на восторг Земмура Путиным российские think tanks уже начали делать ответные комплименты. Так, в Институте Русстарт уже заявили, что с учетом роста популярности Земмура, он может победить, и тогда тогда будет создан альянс Москвы, Парижа и Берлина для противостояния англосаксам.

Как отмечает издание The Times, вряд ли, официальные власти РФ публично поддержат Земмура (все же, его реальные шансы на победу невелики).

Однако разные околовластные российские структуры могут делать разные заявления о его поддержку, преувеличивая его перспективы – с целью создания дестабилизирующего фона на выборах и озвучивания российской повестки в отношении Запада.

Джерело: блог Олесі Яхно

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