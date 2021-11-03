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    Думки вголос

    Які цілі ставить перед собою російська інформаційна кампанії в Україні

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пропагандисти хочуть пояснити українцям, що співпраця з Росією &ndash; єдиний шанс на економічне процвітання - Які цілі ставить перед собою російська інформаційна кампанії в Україні
    Пропагандисти хочуть пояснити українцям, що співпраця з Росією – єдиний шанс на економічне процвітання

    Українців хочуть переконати, що Захід їх зрадив

    Мовою оригіналу

    Добрые люди прислали из Москвы. Говорят, выдержка из аналитической записки из недр АП.

    Цели российской информационной компании в Украине:

    1. Вызвать панические ожидания усиления экономического и энергетического кризиса, «зимой страна замерзнет».

    2. Внушить украинцам, что Запад их предал, что им никто не поможет, что их натравили на Россию, а затем оставили против неё в одиночестве.

    3. Объяснить украинцам, что сотрудничество с Россией – их единственный шанс на экономическое процветания, без него страна замерзнет и разорится окончательно.

    4. Посеять недоверие к руководству страны, ее основным политическим институтам, показать их беспомощными, жалкими, смешными и нелепыми.

    5. Усилить конфликт жителей юго-восточных и западных регионов. Объяснить жителям юго-востока, что они платят экономическими проблемами за националистические амбиции и русофобию «западенцев»

    6. Подать симпатизирующих РФ политиков из «гнезда Медведчука» в качестве реальной эффективной альтернативы «беспомощному балагану во власти», как реалистов, которые сумеют договориться с Россией и поднять экономику.

    Как я понял, задача этой компании – привести пророссийские силы к власти на выборах в Раду в 2023 и президента в 2024 году.

    Судя по тому, что я смотрю и читаю, этот слив похож на правду.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Віктор Медведчук пропаганда
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    Які цілі ставить перед собою російська інформаційна кампанії в Україні