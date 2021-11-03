Які цілі ставить перед собою російська інформаційна кампанії в Україні

Українців хочуть переконати, що Захід їх зрадив

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Добрые люди прислали из Москвы. Говорят, выдержка из аналитической записки из недр АП.

Цели российской информационной компании в Украине:

1. Вызвать панические ожидания усиления экономического и энергетического кризиса, «зимой страна замерзнет».

2. Внушить украинцам, что Запад их предал, что им никто не поможет, что их натравили на Россию, а затем оставили против неё в одиночестве.

3. Объяснить украинцам, что сотрудничество с Россией – их единственный шанс на экономическое процветания, без него страна замерзнет и разорится окончательно.

4. Посеять недоверие к руководству страны, ее основным политическим институтам, показать их беспомощными, жалкими, смешными и нелепыми.

5. Усилить конфликт жителей юго-восточных и западных регионов. Объяснить жителям юго-востока, что они платят экономическими проблемами за националистические амбиции и русофобию «западенцев»

6. Подать симпатизирующих РФ политиков из «гнезда Медведчука» в качестве реальной эффективной альтернативы «беспомощному балагану во власти», как реалистов, которые сумеют договориться с Россией и поднять экономику.

Как я понял, задача этой компании – привести пророссийские силы к власти на выборах в Раду в 2023 и президента в 2024 году.

Судя по тому, что я смотрю и читаю, этот слив похож на правду.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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