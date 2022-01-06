Про ризик російських кібератак проти інфраструктури України

Росія може проводити гібридні спецоперації для створення розколів і ворожнечі в суспільстві

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Прочитала очередную публикацию (в этот раз в The Washington Post) о риске крупных кибератак со стороны РФ против инфраструктуры Украины.

Таких текстов в последнее время все больше. И понятно почему.

С одной стороны, все понимают (включая саму Россию) нереалистичность российских требований к Западу. А с другой стороны – вряд ли, в Кремле мечтают получить новые санкции в ответ на возможную военную эскалацию. Именно поэтому многие разведки высказывают предположение, что, кроме блефа и новой военной атаки, очень вероятен третий тип поведения России – разные точечные гибридные спецоперации, направленные на создание расколов, разобщенности и розни.

Собственно, это то, что и так происходит – взять хотя бы тот же искусственный миграционный кризис на границе Беларуси и Восточной части ЕС и НАТО. Просто таких спецопераций может стать еще больше. Причем, как против Украины, так и против членов ЕС и НАТО. Такой тип поведения позволит России избежать обвинений в прямой агрессии, а также говорить якобы о «предвзятости» санкций.

Что касается кибератак, то в издании приводится мнение экспертов по кибербезопасности, которые уже отмечают «увеличение количества российских кибервторжений в украинские правительственные сети и частные компьютерные сети, что может проложить путь к крупной кибератаке».

Джерело: блог Олесі Яхно

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