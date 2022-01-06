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    Думки вголос

    Про ризик російських кібератак проти інфраструктури України

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Кібератаки дозволять Росії уникнути обвинувачень в прямій агресії - Про ризик російських кібератак проти інфраструктури України
    Кібератаки дозволять Росії уникнути обвинувачень в прямій агресії

    Росія може проводити гібридні спецоперації для створення розколів і ворожнечі в суспільстві

    Мовою оригіналу

    Прочитала очередную публикацию (в этот раз в The Washington Post) о риске крупных кибератак со стороны РФ против инфраструктуры Украины.

    Таких текстов в последнее время все больше. И понятно почему.

    С одной стороны, все понимают (включая саму Россию) нереалистичность российских требований к Западу. А с другой стороны – вряд ли, в Кремле мечтают получить новые санкции в ответ на возможную военную эскалацию. Именно поэтому многие разведки высказывают предположение, что, кроме блефа и новой военной атаки, очень вероятен третий тип поведения России – разные точечные гибридные спецоперации, направленные на создание расколов, разобщенности и розни.

    Собственно, это то, что и так происходит – взять хотя бы тот же искусственный миграционный кризис на границе Беларуси и Восточной части ЕС и НАТО. Просто таких спецопераций может стать еще больше. Причем, как против Украины, так и против членов ЕС и НАТО. Такой тип поведения позволит России избежать обвинений в прямой агрессии, а также говорить якобы о «предвзятости» санкций.

    Что касается кибератак, то в издании приводится мнение экспертов по кибербезопасности, которые уже отмечают «увеличение количества российских кибервторжений в украинские правительственные сети и частные компьютерные сети, что может проложить путь к крупной кибератаке».

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія НАТО кібератака хакер
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    Про ризик російських кібератак проти інфраструктури України